جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ريفالدو يُحلل موقعة برشلونة وتشيلسي في دوري الأبطال

الإثنين 19 فبراير 2018 01:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
ريفالدو يُحلل موقعة برشلونة وتشيلسي في دوري الأبطال



وكالات / سما /

حلل ريفالدو النجم البرازيلي المتقاعد ولاعب برشلونة الأسبق موقعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بين البلوجرانا وتشيلسيالإنجليزي.

ويحل البرسا ضيفاً على ملعب ستامفورد بريدج مساء الثلاثاء المقبل في معركة منتظرة من جانب جميع عشاق الكرة الأوروبية.

ريفالدو تحدث عن هذه الموقعة خلال مقابلة قائلاً “سوف تكون مواجهة صعبة، صعبة جداً، على الرغم من اعتقادي بأن برشلونة مرشح للمرور إلى المرحلة التالية”.

وأضاف “عندما تقابل فريقاً إنجليزياً، فإن الأمور تكون صعبة. الأمور قاسية، لأن مراقبة رجل لرجل تكون قوية ولا يسمحون لك باللعب. ولكن بالطريقة التي يلعب بها برشلونة الكرة، أعتقد أن بمقدورهم الانتصار والتأهل”.

ثم تطرق للإشادة بالعمل الذي يقوم به المدير الفني الإسباني إرنستو فالفيردي، فقال “المدرب يقوم بعمل جيد. من خلال الطريقة التي يلعب بها الفريق، الألقاب سوف تصل بالتأكيد. في الموسم الماضي، ربح برشلونة فقط لقب كأس ملك إسبانيا، ولكن أعتقد أن هذا العام يمكنهم أن يصلوا إلى ما هو أكثر من ذلك”.

 

يُذكر أن الفريق الكتلوني يتصدر جدول ترتيب فرق لا ليجا بفارق 7 نقاط عن أتلتيكو مدريد، وبلغ نهائي كأس الملك لمواجهة إشبيلية بعد إقصاء فالنسيا في نصف النهائي.

#ريفالدو #دوري الأبطال

أخبار ذات صلة

روما يفرض التعادل على برشلونة في دوري الأبطال

C9zSpDJXcAE844_-e1492633609248

فيديو..يوفنتوس يحرم برشلونة من “دوري الأبطال”

شاهد الفيديو:برشلونة يفوز على أياكس في دوري الأبطال قبل الكلاسيكو

(فيديو) تأهل برشلونة ويوفنتوس لربع نهائي دوري الأبطال

دوري الأبطال: القرعة تنصف ريال مدريد وتصدم برشلونة

ds

سيميوني : التحكيم ؟ حظوظنا تكون أكبر أمام برشلونة في دوري الأبطال

الأكثر قراءة اليوم

انضمام ابو مرزوق والرشق لوفد حماس بالعاصمة المصرية "القاهرة

فشل باغتصابها فضربها بالأحجار وذبحها ليرميها بالصرف الصحي..جريمة قتل طفلة تهز مصر

سقوط صاروخ في "شاعر هنيغف"و طائرات الاحتلال تقصف بشكل عنيف غزة

صور: تعرّف على المسيح اليهودي المخلص.. تزوج 20 امرأة

مدير أوكسفام في هايتي يعترف باستقدام عاهرات لمقر إقامته خلال مهمة إغاثة

فيديو: كاتب سعودي: الآذان مرعب ويثير الفزع في بلادنا ويجب تقليص المساجد

ترامب : "انهم يموتون من الضحك في موسكو . استفيقي يا اميركا!"

الأخبار الرئيسية

نفق - ارشيفية

ليبرمان يكشف: الجيش دمر نفقا في غزة الليلة قرب معبر كرم ابو سالم

العمادي

العمادي: بناء على علاقتنا مع حماس واسرائيل أؤكد انه لا يوجد نية لأي طرف الدخول في حرب

حماس و حزب الله

محلل اسرائيلي يزعم: حماس تحاول تقليد حزب الله عسكريًا .. لكن غزة ليست لبنان

معبر رفح -ارشيفية

فتح معبر رفح باتجاه واحد لمدة يوم لعودة العالقين في مطار القاهرة

الرئيس عباس

الرئيس عباس : عملت بلاطاً بليرة يومياً ومن ثم فراشا والهندسة كانت حلمي

الاتصالات الفلسطينية