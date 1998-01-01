ريفالدو يُحلل موقعة برشلونة وتشيلسي في دوري الأبطال

وكالات / سما /

حلل ريفالدو النجم البرازيلي المتقاعد ولاعب برشلونة الأسبق موقعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بين البلوجرانا وتشيلسيالإنجليزي.

ويحل البرسا ضيفاً على ملعب ستامفورد بريدج مساء الثلاثاء المقبل في معركة منتظرة من جانب جميع عشاق الكرة الأوروبية.

ريفالدو تحدث عن هذه الموقعة خلال مقابلة قائلاً “سوف تكون مواجهة صعبة، صعبة جداً، على الرغم من اعتقادي بأن برشلونة مرشح للمرور إلى المرحلة التالية”.

وأضاف “عندما تقابل فريقاً إنجليزياً، فإن الأمور تكون صعبة. الأمور قاسية، لأن مراقبة رجل لرجل تكون قوية ولا يسمحون لك باللعب. ولكن بالطريقة التي يلعب بها برشلونة الكرة، أعتقد أن بمقدورهم الانتصار والتأهل”.

ثم تطرق للإشادة بالعمل الذي يقوم به المدير الفني الإسباني إرنستو فالفيردي، فقال “المدرب يقوم بعمل جيد. من خلال الطريقة التي يلعب بها الفريق، الألقاب سوف تصل بالتأكيد. في الموسم الماضي، ربح برشلونة فقط لقب كأس ملك إسبانيا، ولكن أعتقد أن هذا العام يمكنهم أن يصلوا إلى ما هو أكثر من ذلك”.

يُذكر أن الفريق الكتلوني يتصدر جدول ترتيب فرق لا ليجا بفارق 7 نقاط عن أتلتيكو مدريد، وبلغ نهائي كأس الملك لمواجهة إشبيلية بعد إقصاء فالنسيا في نصف النهائي.