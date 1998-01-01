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هازارد يضع حدا لشائعات رحيله عن تشيلسي

الإثنين 19 فبراير 2018 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
هازارد يضع حدا لشائعات رحيله عن تشيلسي



وكالات / سما /

وضع الجناح البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي, حدا للشائعات التي تتحدث عن قرب مغادرته "البلوز" خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مؤكدا استمراره مع النادي.

وكانت العديد من التقارير الصحافية قد كشفت عن اهتمام ريال مدريد بضم هازارد الصيف المقبل، وتجهيز عرض مالي ضخم لحسم الصفقة.

وقال اللاعب خلال مقابلة مع برنامج "تيلي فوت" الفرنسي: "في كل عام تتحدث الصحف عن عروض من ريال مدريد وباريس سان جيرمان، لكن في هذه اللحظة أنا في حالة جيدة مع تشيلسي".

وأضاف: "يتبقى في عقدي عامين مع تشيلسي، أشعر بحب الجماهير هنا، كما أن أسرتي تستمتع بالحياة في لندن، لا أريد خوض تجربة جديدة حاليا".

يشار إلى أن هازارد شارك في 36 مباراة مع "البلوز" في كل المسابقات هذا الموسم، سجل خلالهم 15 هدفا وصنع 9 أهداف أخرى.

#هازارد #تشيلسي

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