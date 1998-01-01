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نيمار يحسم موقفه من الانضمام لريال مدريد

الإثنين 19 فبراير 2018 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
نيمار يحسم موقفه من الانضمام لريال مدريد



وكالات / سما /

ذكرت تقارير صحافية فرنسية، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا ليس لديه أي نية في الرحيل عن باريس سان جيرمان خلال الصيف المقبل، والانضمام لريال مدريد كما أشيع مؤخرا.

وانضم نيمار للنادي الفرنسي الصيف الماضي، قادما من برشلونة في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو، إلا أن تقارير صحافية أكدت عدم سعادته بالبقاء مع سان جيرمان، وتطلعه للعودة إلى إسبانيا عبر بوابة الريال.

وكشف برنامج "تيلي فوت" التلفزيوني الفرنسي عن موقف النجم البرازيلي، مؤكدا أنه ليس لديه أي نية في مغادرة سان جيرمان الصيف المقبل.

وأوضح "تيلي فوت" أن نيمار يتطلع للبقاء مع فريقه فترة طويلة على الأرجح ستكون حتى نهاية عقده، بعد 4 مواسم مقبلة.

وبيّن أن نيمار يحصل على راتب سنوي ضخم من سان جيرمان يصعب على أي ناد آخر دفعه، دون الكشف عن قيمته بالتحديد.

يشار إلى أن نيمار قدم عروضا مميزة مع سان جيرمان هذا الموسم، حيث شارك في 28 مباراة بكل المسابقات سجل خلاها 28 هدفا وصنع 16.

#نيمار #ريال مدريد

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