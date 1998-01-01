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روبن يتغنى بجوارديولا ويعدد مميزاته

الإثنين 19 فبراير 2018 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
روبن يتغنى بجوارديولا ويعدد مميزاته



وكالات / سما /

أشاد الهولندي آريين روبن نجم بايرن ميونخ الألماني بالدور المميز الذي يلعبه بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي مع السكاي بلوز، مشيرًا إلى أنه مدرب عظيم.

ويتألق مانشستر سيتي مع مدربه بيب جوارديولا هذا الموسم، حيث يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق مريح عن أقرب ملاحقيه، بالإضافة لاقترابه من التأهل لدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسبق وأن عمل آريين روبن مع بيب جوارديولا في بايرن ميونخ لمدة ثلاث سنوات حقق من خلالهم الفريق لقب الدوري الألماني ثلاث مرات.

وتحدث روبن لصحيفة “sportbuzz” قائلاً “ما فعله جوارديولا مع مانشستر سيتي مميز للغاية، فنحن هنا نعرفه جيدًا، وأنا سعيد بالعمل معه في السابق”.

وأضاف “بيب جوارديولا مدرب عظيم، وهذا من الممكن أن نراه الآن”.

وتابع “إذا رأيتم الطريقة التي يلعب بها مانشستر سيتي فبالتأكيد سيتضح لكم بصمة بيب جوارديولا مع الفريق، وهذا هو عمل بيب”.

الجدير بالذكر أن بايرن ميونخ يتصدر هو الآخر ترتيب الدوري الألماني تسعة عشر نقطة عن أقرب ملاحقيه.

#روبن #جوارديولا

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