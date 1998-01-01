دون شروط.. لافروف يبدى استعداد بلاده استضافة محادثات سلام بين فلسطين وإسرائيل

وكالات

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده مستعدة لاستضافة محادثات سلام بين فلسطين وإسرائيل دون شروط مسبقة.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن لافروف القول أمام منتدى "فالداي" الدولي للحوار الذي يحمل هذا العام عنوان "روسيا في الشرق الأوسط ... لاعب في كل الساحات" :"إننا مقتنعون بأنه لا يوجد سبيل آخر إلا الاتفاق المباشر بين فلسطيني وإسرائيل..."

واضاف لافروف:"نؤكد استعدادنا لتوفير مكان في روسيا لاستضافة القادة الفلسطينيين والإسرائيليين دون شروط مسبقة" مشيرا إلى الزيارات التي قام بها مؤخرا لموسكو رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الفلسطيني والعاهل الأردني لموسكو.

وأضاف :"نتوقع أن يتم دراسة العرض (الخاص باستضافة محادثات) وأن تكون هناك استجابة".