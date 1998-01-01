الون: احتمالات التصعيد بدأت تزداد مع حلول عام 2018

القدس/سما/

أكد رئيس شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي الميجور جنرال نيتسان ألون، بأن احتمالات التصعيد بدأت تزداد مع حلول عام 2018 بعد الأحداث الأخيرة، وأن التصعيد على أكثر من جبهة أصبح أمر قائم.

وأوضح ألون في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي،اليوم الاثنين، أن احتمالات التصعيد تزداد تدريجيا ما دفع الجيش إلى رفع مستوى الاستعداد لتصعيد محتمل في أي لحظة وربما على عدة جبهات.

وقال "الحرب القادمة ستكون صعبة على الجميع، ولكنها ستكون بشكل أكبر على الطرف الآخر الذي سيتضرر بشدة كبيرة".

وأضاف "هناك تغيير على الساحة الشمالية ينبع من التغيير الاستراتيجي المتمثل في بداية نهاية القتال الداخلي في سوريا". مشيرا إلى ضرورة العمل من أجل مواصلة العمل لمنع بقاء حزب الله والإيرانيين في البلاد.

ورأى أن الحرب المقبلة في الشمال لن تقتصر على حزب الله وربما الظروف الميدانية تسحب إسرائيل إلى محاربة جهات أخرى.