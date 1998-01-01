عودة جدول وصل 4 ساعات مقابل 12 قطع بعد تشغيل مولد

غزة/سما/

ذكرت شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة، بعودة جدول وصل الكهرباء 4 ساعات مقابل 12 ساعة فصل للمواطنين، وذلك بعد تشغيل مولد في محطة التوليد الرئيسية في القطاع أمس.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في الشركة محمد ثابت اليوم الإثنين، إنه سيتم العمل بجدول 4 -12 مع نسبة بسيطة من العجز.

وأشار إلى أن الخطوط المصرية ما تزال معطلة، لافتاً إلى أن نسبة العجز في القطاع تصل قرابة 355 ميجا وات.

يُذكر أن سلطة الطاقة أفادت أمس بأن كميات الوقود المصري التي وصلت بعد توقف المحطة كافية لتشغيل مولد واحد لمدة 3 أيام فقط.