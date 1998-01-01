بولندا تحتج رسميا بعد خطّ شعارات معادية على مبنى سفارتها في تل أبيب

القدس المحتلة / سما /

قدمت وزارة الخارجية في بولندا احتجاجا رسميا إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية بعد أن أقدم إسرائيليون على خطّ شعارات معادية على مبنى السفارة في تل أبيب يوم أمس.

وبحسب موقع صحيفة "معاريف" العبرية، فإن الوزارة البولندية طلبت توضيحا كاملا من الخارجية الإسرائيلية للحادثة، مطالبة بتوفير الحماية والسلامة الكاملة للدبلوماسيين البولنديين في إسرائيل.

وخطّ إسرائيليون أمس كتابات وشعارات تتهم بولندا بالنازية على مبنى السفارة في تل أبيب. فيما فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا في الحادثة.

وتشهد العلاقة بين إسرائيل وبولندا توترا كبيرا بعد إقرار قانون في البلاد ينص على اعتقال كل من يتهم بولندا بالمسؤولية عن المحرقة.