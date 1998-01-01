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صيدم : حماس جمعت من طلاب المدارس 27 مليون دولار

الإثنين 19 فبراير 2018 10:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صيدم : حماس جمعت من طلاب المدارس 27 مليون دولار



رام الله / سما /

قال وزير التربية والتعليم العالي الدكتور صبري صيدم، إن الأموال التي جمعتها حركة حماس كتبرعات من الطلبة والمقاصف المدرسية في قطاع غزة، بلغت 27 مليون دولار، وأنفقتها لصالح رواتب موظفيها، مطالبا حماس بإنفاق ما جمعته من مؤسسات التربية والتعليم، لصالح هذه المؤسسات.

وأعرب صيدم في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" اليوم الاثنين، عن أسفه للتقارير التي صدرت عن بعض المؤسسات، وتفيد بانهيار القطاع التعليمي الحكومي بالكامل في قطاع غزة، مفندا هذه الادعاءات، وقال إن أي مؤسسة قبل أن تصدر أحكامها عليها العودة لوزارة التربية للحصول على المعلومات الدقيقة.

وأكد صيدم أنه سيتم متابعة هذا الموضوع بأقصى درجات المسؤولية والالتزام، مشيرا في السياق، إلى أن 50 موظفا من الوزارة سيتوجهون لقطاع غزة لمتابعة عمل الوزارة هناك، إضافة لوجود فرق تعمل في الميدان، ناهيك عن إعادة 1200 موظف لعملهم في المؤسسات التعليمية في القطاع.

#صيدم #حماس #مدارس

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