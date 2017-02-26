فيديو.. ريال مدريد يقلب الطاولة على بيتيس في مباراة مثيرة

وكالات / سما /

قلب ريال مدريد الطاولة على مضيفه ريال بيتس بتحويل تأخره بهدفين مقابل هدف إلى انتصار ثمين بنتيجة (5-3)، وذلك خلال المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة 24 من بطولة الدوري الإسباني.

وكان ريال مدريد السباق بالتسجيل، حيث أحرز ماركو أسينسيو الهدف الأول عند الدقيقة 11 بعد أن تابع الكرة المرتدة من الحارس برأسية مميزة.

وانتفض بيتيس بعد ذلك وتمكن من تسجيل هدفين متتاليين في مرمى الحارس كيلور نافاس، الأول جاء عن طريق عيسى ماندي عند الدقيقة 34، ثم سجل ناتشو هيرنانديز الهدف الثاني في مرماه بعد 4 دقائق.

ودخل ريال مدريد الشوط الثاني بشكل مختلف تماماً، فبعد انقضاء 5 دقائق، أحرز سيرجيو راموس هدف التعادل من كرة رأسية قوية.

وعاد ماركو أسينسيو يسجل هدف التقدم لريال مدريد مجدداً بحلول الدقيقة 59، قبيل أن يسجل كريستيانو رونالدو الهدف الرابع بعد 6 دقائق، ثم قلص بيتيس الفارق مجدداً عند الدقيقة 84، لكن كريم بنزيما البديل أحرز الهدف الخاميس في الوقت بدل الضائع لينهي على آمال بيتيس بالعودة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 45 وظل في المركز الرابع خلف برشلونة المتصدر بفارق 16 نقطة، في حين تجمد رصيد بيتيس عند النقطة 33 وظل في المركز 9.