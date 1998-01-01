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أبو النجا: فلسطين المستقبل مؤسسة رائدة وتخدم شريحة يجب زيادة الاهتمام بها

الأحد 18 فبراير 2018 09:38 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أكد الوزير إبراهيم أبو النجا محافظ غزة على الدور الكبير الذي تقوم به مؤسسة فلسطين المستقبل في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال البرامج والأقسام التي تهتم بهم وخاصة من مرضى الشلل الدماغي الذين يحتاجون رعاية خاصة من كافة النواحي.

جاء ذلك خلال زيارته صباح الاحد لمقر المؤسسة برفقة وفد من المحافظة، وكان في استقباله الأستاذ أحمد الكاشف مدير عام المؤسسة والأستاذة غادة زملط من ديوان الرئاسة وطاقم العاملين في المؤسسة.

وأضاف أبو النجا أننا نقف إلى جانب هذه المؤسسة ونحيي حرصها على خدمة هؤلاء المرضى والوصول إليهم وتقديم الخدمة لهم، داعيا إلى ضرورة دعمها والاهتمام بها بشكل أكبر حتى تستمر في هذا العمل الكبير.

من جانبه رحب الكاشف بالوزير أبو النجا والوفد المرافق له شاكرا حرصه واهتمامه على التواصل مع المؤسسة والوقوف بجانبها في ظل الظروف الصعبة.

وتحدث الكاشف عن برامج وخدمات المؤسسة من حيث التأهيل والعلاج الطبيعي والوظيفي لمرضى الشلل الدماغي إلى جانب العملية التعليمية وفق قدراتهم والتعليم الموازي وفحص الثلاسيميا، موضحا حجم الصعوبات التي تواجههم نتيجة نقص التمويل وعدم كفاية الكادر العامل بالمؤسسة.

واصطحب الكاشف محافظ غزة والوفد المرافق في جولة بين أقسام وبرامج المؤسسة واطلع معاليه على برنامج تنمية الطفل والإرشاد الأسري حيث يتم عمل ملف طبي كامل لكل مريض وقسم العلاج الطبيعي والتعليم الخاص ومختبر الحاسوب الخاص ببرامج تعليمية محوسبة لذوي الاحتياجات الخاصة  والبرامج الأخرى المختلفة  حيث تقوم المؤسسة برعاية وتأهيل 150 مريض من ذوي الاعاقة مصاب بالشلل الدماغي يوميا داخل المؤسسة ويتلقى جلسات يومية من 40-50 مريض يوميا.

#إبراهيم أبو النجا

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