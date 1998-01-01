جبهة النضال: إسرائيل لن تحصد من عدوانها على غزة سوى الفشل

غزة / سما /

أدانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني العدواني الإسرائيلي المتجدد على شعبنا في قطاع غزة، وقالت أن هذا العدوان يأتي في سياق الحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال على كل ما هو فلسطيني، والتي تهدف إلي إرباك الوضع الفلسطيني واستنزاف قوى شعبنا وطاقاته.

وقالت الجبهة: " إن إسرائيل لن تحصد من عدوانها على غزة سوى الخيبة والفشل، ولن تجلب لمستوطنيها إلا مزيداً من فقدان الأمن، ولن تضيف لسجلها الأسود سوى صفحات جديدة من الانتهاكات وجرائم الحرب الجديدة بحق أهلنا وشعبنا".

وأكدت الجبهة أن العربدة الإسرائيلية والاستقواء بترسانتها الحربية على شعبنا الأعزل ما كان ليتم لولا دعم الإدارة الأمريكية، والتي ارتقت بمواقفها وسلوكها لمستوى الشريك مع الاحتلال، وخفوت الصوت الدولي المندد بممارسات حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل.

وشددت الجبهة على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله والدفاع عن نفسه أمام غطرسة المحتل، ولن يقبل بديلاً عن حقه في وطنه وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على كامل حدود عام 1967م، وضمان عودة اللاجئين وفق القرار الدولي رقم 194م.

وطالبت الجبهة الكل الفلسطيني بتعزيز الوحدة الوطنية ورص الصفوف لمواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه شعبنا وقضيته الوطنية.