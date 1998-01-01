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"حسام" وهيئة الأسرى بغزة تكرمان المحرَرَين بركة وابو حطب والأسير الطبش

الأحد 18 فبراير 2018 08:36 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

كرم وفد مشترك من جمعية الأسرى والمحررين "حسام" وهيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية الأسيرين المحررين رجب بركة ويوسف أبو حطب من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة والذين أطلق سراحهما قبل أيام بعد قضائهما 10 سنوات في سجون الاحتلال إضافة إلي الأسير طارق الطبش الذي دخل قبل أيام عامه الثامن عشر في الأسر من أصل حكمه المؤبد مرتين.

وضم وفد الجمعية كلا من مدير عام الجمعية رفيق حمدونة وموقق حميد مدير العلاقات العامة وأسامة الوحيدي مدير الإعلام وعطية الشيخ مدير فرع رفح ومدير فرع الوسطى وليد ناجي ومدير فرع شرق خانيونس فراس ابو غالية وناهض كلاب مدير فرع غرب خانيونس .

فيما ضم وفد هيئة الأسرى كل من بسام المجدلاوي رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الهيئة في المحافظات الجنوبية وعضوي اللجنة عاطف مرعي وحسن بكر .

وتقدم أعضاء الوفد المشترك بالتهنئة القلبية للمحررين بركة وأبو حطب بمناسبة حريتهما وانعتاقهما من سجون الاحتلال مشيدين بعطائهم وسنوات أعمارهم التي أمضوها خلف القضبان دفاعا عن كرامة وحرية شعبهم .

كما أهدى الوفد درع الحرية للأسيرين المحررين وفاء وتقديرا لنضالهما وعرفانا بتضحياتهما ، متمنين الحرية العاجلة لكافة الأسرى والأسيرات من كافة سجون الاحتلال .

بدورهما شكر الأسيران المحرران الوفد الزائر علي لفتته الكريمة مشيدين بدور هيئة الأسرى والمحررين وجمعية حسام وكافة المؤسسات العاملة في مجال الأسرى في الدفاع عن حقوق الأسرى ومساهمتهم في دعمهم ونصرتهم في معركتهم المتواصلة ضد السجان ماديا ومعنويا .

كما زار الوفد منزل عائلة الأسير طارق الطبش لمؤازرتهم والوقوف معهم بمناسبة دخول ابنهم عامه الثامن عشر في سجون الاحتلال من أصل حكمه البالغ مؤبدين ومن أجل تهنئتهم بمناسبة تحرجه من الجامعة وحصوله علي درجة البكالوريوس في التاريخ من جامعة الأقصى .

وقد أهدى الوفد والد الأسير الحاج أبو طارق الطبش عضو لجنة أهالي أسرى قطاع غزة درعا تكريميا تقديرا لصمود نجله وحسن سيرته داخل سجون الاحتلال متمنين ان تتحقق حريته وأن تقر عين والديه برؤيته حرا طليقا في القريب العاجل .   

#جمعية حسام #الاسرى

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