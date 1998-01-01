الاعلام بغزة توقف انطلاق بث قناة طيف

غزة / سما /

قال المكتب الاعلامي الحكومي بغزة أنه أوقف فعالية انطلاق قناة طيف بسبب عدم حصول القناة على التراخيص اللازمة بالرغم من مراجعة إدارتها أكثر من مرة والطلب منهم تصويب أوضاعها القانونية ، والحصول على تراخيص بدء العمل من الوزارة.

واكد المكتب الاعلامي الحكومي انه جرى اخطار ادارة طيف بوجود مؤسسة إعلامية مرخصة تحمل نفس الاسم.

وأضاف بيان صادر عن المكتب :"وإذ نؤكد احترامنا لحرية الرأي والتعبير فإننا نأسف لعدم التزام القناة بالإجراءات وفق الأصول القانونية المتبعة والمنصوص عليها".

ووجهت قناة طيف وهي قناة خاصة بالمرأة الفلسطينية دعوات لحضور انطلاق بث القناة مساء اليوم الاحد في احد فنادق غزة.