أوغلو: دول عربية تضغط على السلطة والأردن للقبول بإعلان ترامب

القدس المحتلة / سما /

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الأحد إن دولا عربية- لم يسمها- تقوم بممارسة ضغوط على كل من السلطة الفلسطينية والأردن حتى لا تعترضان على إعلان ترامب القدس "عاصمة لإسرائيل"، والتوقف عن الدفاع عن حقوق الفلسطينيين.

جاء ذلك في حديث وجه أوغلو للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بندوة على هامش مؤتمر ميونخ للأمن المنعقد في ألمانيا.

ورد أوغلو بقوة على أبو الغيط الذي طالب بوقف عملية عفرين وانسحاب الجيش التركي من المناطق التي دخلها في شمالي سوريا.

وخلال الندوة طالب أبو الغيط من تركيا بوقف عملية عفرين وسحب قواتها من هناك، موجهًا انتقادات لعملية الجيش التركي ضد تنظيم "ب ي د" هناك.