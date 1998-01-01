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انضمام ابو مرزوق والرشق لوفد حماس بالعاصمة المصرية "القاهرة

الأحد 18 فبراير 2018 07:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
انضمام ابو مرزوق والرشق لوفد حماس بالعاصمة المصرية "القاهرة



غزة / سما /

 وصل مساء اليوم إلى القاهرة القيادي في حركة حماس ومسئول مكتب العلاقات الدولية والسياسية فيها، الدكتور موسى أبو مرزوق، والقيادي عزت الرشق مسئول مكتب العلاقات العربية والإسلامية في الحركة، قادمين من الخارج وذلك للإنضمام إلى وفد الحركة الموجود بالقاهرة منذ حوالي عشرة أيام ويقوده رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية .

وكان هنية  قد وصل القاهرة قدما من غزة قبل حوالي عشرة أيام وبصحبته الدكتور خليل الحية وفتحي حماد عضوي المكتب السياسي للحركة .

فيما وصل بالأمس القيادي محمد نصر .

وقالت مصادر مطلعة لصحيفة  "القدس" أنه يتوقع وصول المزيد من القيادات من حركة حماس خلال الأيام القليلة القادمة  لإجراء حوارات معمقة مع المسئولين المصريين في ملفات ثنائية عدة تخص الجانبين .

#ابو مرزوق #الرشق #حماس #القاهرة

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