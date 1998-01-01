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وزير الصحة يعلن بدء تنفيذ مشاريع صحية بقيمة 12 مليون يورو بتمويل إيطالي

الأحد 18 فبراير 2018 04:22 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله/سما/

 أعلن وزير الصحة الدكتور جواد عواد مساء اليوم الأحد، عن البدء بتنفيذ العديد من المشاريع الصحية لهذا العام 2018، بدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي، وبقيمة مالية تصل الى 12 مليون يورو.

وقال الوزير عواد في بيان صحفي، "إن وزارة الصحة تلقت اليوم رسميا من خلال الوكالة الإيطالية للتعاوني التنموي، الموافقة النهائية من البرلمان الإيطالي وزارة الخارجية الإيطالية بتمويل وبدء تنفيذ مشاريع صحية، حيث كانت الوزارة قد قدمت خلال العام الماضي مقترحات للحكومة الإيطالية، ونحن اليوم نتسلم رسميا الموافقة النهائية على التمويل بـ 12 مليون يورو.

وأكد وزير الصحة أن المشاريع التي تمت الموافقة على تنفيذها تندرج ضمن الاستراتيجية الصحية الوطنية 2017- 2022، بتوفير الخدمات الطبية والنهوض بالواقع الصحي الفلسطيني وتطوير القطاع الصحي الحكومي.

ويشمل التمويل تنفيذ المشاريع التالية: بناء وتجهيز وتأثيث مركز الطوارئ والولادة الآمنة في بلدة يعبد بمحافظة جنين، وبناء وتجهيز وتأثيث قسم القسطرة وجراحة القلب في مستشفى جنين الحكومي، وبناء وتجهيز وتأثيث مديرية الصحة في مدينة طوباس، وبناء طابق جديد تابع لقسم الأطفال في مجمع فلسطين الطبي برام الله، واستكمال توفير الأجهزة اللازمة لقسم القسطرة وجراحة القلب في مستشفى الخليل الحكومي، إضافة الى مساهمة في التجهيز من الصناديق العربية بقيمة 670 ألف دولار، حيث قام المجتمع المحلي في محافظة الخليل ببنائه.

كما يشمل تطوير عدد من الأقسام في المستشفيات الحكومية من خلال تزويدها بالأجهزة والمعدات الطبية اللازمة.

وعبر الوزير عواد عن شكره وتقديره لإيطاليا حكومة وشعبا، على هذا الدعم السخي، مشيدا بالعلاقات الصديقة المتينة التي تربط البلدين الصديقين.

كما أشاد بالتعاون البناء والمثمر مع القنصل الإيطالي العام لدى فلسطين فابيو سكلوفيتش، ومديرة الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي في فلسطين د. كرستينا ناتولي، شاكرا جهودهما في دعم ومساندة وزارة الصحة.

#الصحة #تمويل #دعم

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