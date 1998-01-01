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"فتا" تعلن انتهاء علاج 200 حالة عقم في غزة

الأحد 18 فبراير 2018 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة/سما/

 أعلن المركز الفلسطيني للتواصل الإنساني "فتا" عن نهاية مرحلة  علاج 200 حالة من المستفيدين من مشروع علاج العقم وأطفال الأنابيب في قطاع غزة والممول من رجال أعمال فلسطينيين وعرب خلال حفل فتا الخيري في أبو ظبي ،وبتنفيذ مركز هلا للإخصاب بإدارة د. محمد جودة .

وقالت رئيس مجلس إدارة مركز فتا د.جليلة دحلان أن النتائج جاءت على النحو :"عدد الحالات التي تم الحمل: (94) موضحا:-

عدد الأجنة (1) 26 حالة

عدد الاجنة (2) توأم 37 حالة

عدد الاجنة ثلاثة تواءم: 7حالات

عدد الاجنة أربعة تواءم: حالة واحدة

أما حالات اجهاض: 23 حالة

عدد الحالات التي اكملت العلاج وتم ارجاع الاجنة: (179) حالة

وعدد الحالات التي لم يكتمل علاجها ولم يتم ارجاع الاجنة: (21) حالة

وبخصوص نسبة الحوامل الى الحالات التي اكتمل علاجها:  (52.5%)

وبذلك تكون  نسبة النجاح: 47%

و العدد المتوقع للمواليد بإذن الله: (125) مولود".

جذير بالذكر أن مركز فتا ينفذ مشروعا مماثلا لعلاج العقم خلال الفترة الحالية في محافظات الضفة الغربية والقدس وآخر في مخيمات لبنان .

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