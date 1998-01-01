رام الله: التربية تناقش وثيقة إعلان المدراس بيئة آمنة

رام الله/سما/

عقدت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، اليوم، من خلال الإدارة العامة للارشاد والتربية الخاصة، بالتعاون مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، ومؤسسة إنقاذ الطفل، لقاء لمناقشة وثيقة إعلان المدارس بيئة آمنة، وشارك في الورشة مدير عام الإرشاد والتربية الخاصة محمد حواش، و المجلس أطفال فلسطين "المجلس الاستشاري" والذي أقره معالي وزر التربية والتعليم العالي، ورئيس الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال خالد قزمار، وعدد من معلمي ومرشدي المدارس.

وأكد حواش أن وزارة التربية تولي المواثيق أهمية كبيرة خاصة تلك التي تتعلق بحماية العملية التعليمية، مشيراً إلى أن الوزارة تبذل جهوداً من أجل تفادي المساس بالطلبة وتعليمهم.

وأوضح حواش أن الهدف من اللقاء حشد التأييد و المناصرة وطنياً، و الوصول إلى مذكرة تفاهم وطنية معترف بها لحماية التعليم، مؤكداً على ضرورة إدراج بنود قانونية تهدف إلى حماية التعليم، وتوفير بيئة آمنة ملائمة للطلبة.

وتخلل اللقاء التعريف بإعلان المدرسة بيئة آمنة، والتأكيد على حمايتها بموجب القوانين الفلسطينية و الدولية، ورفع مستوى الوعي حول الإعلان والمبادئ التوجيهية على مستوى المدارس و المجتمع و المؤسسات ذات العلاقة.