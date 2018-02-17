جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الميزان يحذر من مغبة استمرار تجاهل الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة

الأحد 18 فبراير 2018 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة/سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجمات مدفعية وصاروخية واستخدمت الطيران الحربي بشكل مكثف، في سلسلة هجمات طالت مناطق مختلفة من قطاع غزة مساء السبت وفجر الأحد الموافق 17- 18/2/2018، واستهدفت الهجمات مواقع تابعة لفصائل مقاومة فلسطينية، ومناطق مفتوحة، كما استهدفت مجموعة من الأطفال، وتسببت في قتل طفلين وإصابة طفلين آخرين بجروح. مركز الميزان يستنكر التصعيد الإسرائيلي ويطالب المجتمع الدولي بالقيام بواجبه القانوني والتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وتشير أعمال الرصد والتوثيق التي يتابعها مركز الميزان لحقوق الإنسان، إلى أن قوات الاحتلال قصفت بقذائف المدفعية وفتحت نيران أسلحتها الرشاشة عند حوالي الساعة 21:30 من مساء السبت الموافق 17/2/2018، تجاه مجموعة من الأطفال اقتربت من الحدود الجنوبية الشرقية لبلدة الشوكة شرقي محافظة رفح جنوب قطاع غزة. وكان الأطفال على بعد حوالي (30) متراً عن السياج الحدودي، ما تسبب في قتل كل من: الطفل سالم محمد سليمان صباح (17 عاماً)، والطفل عبد الله أيمن سليم ارميلات (15 عاماً)، حيث لم تتمكن الطواقم الطبية من انتشال جثتيهما إلا صباح اليوم التالي الأحد الموافق 18/2/2018، كما أصيب في الحادث طفلين آخرين بجراح وصفتها المصادر الطبية في مستشفى أبو يوسف النجار في المحافظة نفسها بالمتوسطة.

هذا وكانت المدفعية والطائرات الحربية الإسرائيلية قد شنت سلسلة هجمات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، بدأت بقصف أحد مواقع المقاومة الفلسطينية شرق مدينة خانيونس بعدد من القذائف المدفعية وذلك عند حوالي الساعة 3:55 من مساء يوم السبت الموافق 17/2/2018، وشنت عدة غارات جوية، انتهت بقصف مدفعي على محافظة شمال غزة عند حوالي الساعة 22:25 من مساء اليوم نفسه. وبلغ مجموع الغارات الجوية (6) غارات، استخدمت خلالها (15) صاروخاً، قصفت بها (5) مواقع تابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية، وأراض خالية في مناطق خانيونس، ودير البلح، وغزة، ما ألحق أضراراً جزئية في عدد من المنازل السكنية الكائنة في محيط المواقع المستهدفة، كما سادت حالة من الخوف في صفوف المدنيين ولاسيما الأطفال والنساء.

مركز الميزان لحقوق الإنسان يعبر عن استنكاره الشديد للهجمات الإسرائيلية التي تخالف قواعد القانون الدولي الإنساني، ولاسيما التناسب والتمييز والضرورة الحربية، في قصفها المباشر لمجموعة من الأطفال غير المسلحين، والذين لا يشكلون أي تهديد على أمن القوات المحتلة، والقصف الجوي العنيف الذي يروّع السكان ويلحق ضرراً بمنازلهم وممتلكاتهم ويهدد حياتهم.

وعليه فإن مركز الميزان إذ يطالب المجتمع الدولي ولا سيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالقيام بواجبها القانوني والأخلاقي تجاه إلزام سلطات الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، فإنه يؤكد على أن استمرار الحصار وتجاهل سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتدهور الأوضاع الإنسانية والتحلل من التزاماتها القانونية تجاه الأوضاع الإنسانية للسكان في قطاع غزة، من شأنه أن يشكل عاملاً جوهرياً في التسبب بكارثة إنسانية ستكون لها تداعيات خطيرة.

#غزة #حصار #فقر

أخبار ذات صلة

الخضري - ارشيف

الخضري يدعو لإنقاذ أطفال فلسطين من الأوضاع الإنسانية الصعبة

كهرباء غزة - ارشيف

المرصد الأورومتوسطي يحذر من التدهور الحاد غير المسبوق في أوضاع غزة الإنسانية

غزة - ارشيف

جيش الاحتلال: الأزمة الإنسانية التي يمر بها قطاع غزة قد تؤدي إلى حرب جديدة

الصليب الأحمر يحذر : استمرار أزمة الكهرباء يعرض النظام الصحي بغزة للانهيار

الصليب الأحمر الدولي يحذر من انهيار شامل في قطاع غزة

ملادينوف يحذر مجدداً: قطاع غزة يسير نحو كارثة أخرى

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: اصابات بتفجير عبوة ناسفة في قوة اسرائيلية على حدود خانيونس

الاحتلال: الحدث على حدود غزة هو الأخطر منذ الحرب الاخيرة وتوقعات برد قاسي

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تجدد قصفها مواقع للمقاومة في غزة

صور: صاروخ بالنقب والقسام تستخدم مضادات ارضية ضد طائرات الاحتلال برفح

وساطة مصرية بين إسرائيل والفلسطينيين لمنع التدهور بالقطاع

وفاة الفنان المصري محمد متولي

الاحتلال يحمل حماس مسؤولية ما حدث اليوم وايزنكوت يعقد جلسة بمشاركة كبار قادة الجيش

الأخبار الرئيسية

حدود غزة -ارشيفية

كشف تفاصيل جديدة .. انفجار غزة أحرج قيادة الجنوب

نفق -ارشيفية

جيش الاحتلال يكشف عن النفق "الاستراتيجي " الذي دمره الليلة في قطاع غزة

احباط اغتيال ليبرمان

بالاسماء.. الشاباك يزعم : احباط محاولة لاغتيال أفيغدور ليبرمان

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان يتوعد باغتيال المسؤولين عن تفجير غزة ويكشف عن قصف نفق لحماس

بالصور... العثور على شهيدين إثر القصف المدفعي شرق رفح

الاتصالات الفلسطينية