جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة تشيع جثماني الشهيدين "صباح" و"أبو شيخة"

الأحد 18 فبراير 2018 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة تشيع جثماني الشهيدين "صباح" و"أبو شيخة"



غزة/سما/

شيعت جماهير غفيرة من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ظهر اليوم الأحد، جثمان الشهيد سالم صباح والشهيد عبد الله أبو شيخة، اللذان استشهدا ليلة أمس جراء قصف مدفعي للاحتلال الإسرائيلي لمجموعة الشبان شرق رفح.

وانطلقت الجماهير المشيعة من مسجد عباد الرحمن في حي الجنينة شرق المدينة صوب مقبرة الشهداء الشرقية، بعد أداء صلاة الظهر والجنازة عليهم، وواروهم الثرى.

وأطلقت قوات الاحتلال ليلة أمس نيران رشاشاتها الثقيلة على مجموعة من الشبان قرب الحدود الشرقية لمدينة رفح ضمن عدة استهدافاتها لمناطق مختلفة في القطاع، أسفرت عن استشهاد شابين وإصابة اثنين آخرين، وأعادت قصف المنطقة بقذائف المدفعية.

وأفادت مصادر أمنية، أن سيارات الإسعاف تمكنت من إسعاف الشابين المصابين؛ بينما لم تتمكن من انتشال جثمان الشهيدين بسبب عدم رؤيتهما ليلا، وتمكنت من انتشالهما في الساعات الأولى لصباح اليوم الأحد.

#شهداء #جثامين #تشييع

أخبار ذات صلة

تشيع جثمان القائد العلمي

شاهد الصور : حماس تشيع جثمان القائد " العلمي " في غزة

كهرباء غزة - ارشيف

مصادر لـ"سما" : اسرائيل توافق على تزويد غزة بالـ 50 ميجاوات صباح اليوم الاحد

اونروا

مدير أونرو" بغزة "ماتياس شمالي" : "الانفجار" قادم و التمويل يكفي حتى يوليو

3 توائم

"قدس" و"عاصمة" و"فلسطين".. أسماء أطلقها أب من غزة على 3 توائم

"اليكسا"" : موقع "سما" الاكثر مشاهدة في فلسطين

"واللا" العبري: أبومازن "فهم المؤامرة "التي تحاك ضده مما دفعه لأحضان تركيا وقطر

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: اصابات بتفجير عبوة ناسفة في قوة اسرائيلية على حدود خانيونس

الاحتلال: الحدث على حدود غزة هو الأخطر منذ الحرب الاخيرة وتوقعات برد قاسي

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تجدد قصفها مواقع للمقاومة في غزة

صور: صاروخ بالنقب والقسام تستخدم مضادات ارضية ضد طائرات الاحتلال برفح

وساطة مصرية بين إسرائيل والفلسطينيين لمنع التدهور بالقطاع

وفاة الفنان المصري محمد متولي

الاحتلال يحمل حماس مسؤولية ما حدث اليوم وايزنكوت يعقد جلسة بمشاركة كبار قادة الجيش

الأخبار الرئيسية

حدود غزة -ارشيفية

كشف تفاصيل جديدة .. انفجار غزة أحرج قيادة الجنوب

نفق -ارشيفية

جيش الاحتلال يكشف عن النفق "الاستراتيجي " الذي دمره الليلة في قطاع غزة

احباط اغتيال ليبرمان

بالاسماء.. الشاباك يزعم : احباط محاولة لاغتيال أفيغدور ليبرمان

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان يتوعد باغتيال المسؤولين عن تفجير غزة ويكشف عن قصف نفق لحماس

بالصور... العثور على شهيدين إثر القصف المدفعي شرق رفح

الاتصالات الفلسطينية