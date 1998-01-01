غزة تشيع جثماني الشهيدين "صباح" و"أبو شيخة"

غزة/سما/

شيعت جماهير غفيرة من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ظهر اليوم الأحد، جثمان الشهيد سالم صباح والشهيد عبد الله أبو شيخة، اللذان استشهدا ليلة أمس جراء قصف مدفعي للاحتلال الإسرائيلي لمجموعة الشبان شرق رفح.

وانطلقت الجماهير المشيعة من مسجد عباد الرحمن في حي الجنينة شرق المدينة صوب مقبرة الشهداء الشرقية، بعد أداء صلاة الظهر والجنازة عليهم، وواروهم الثرى.

وأطلقت قوات الاحتلال ليلة أمس نيران رشاشاتها الثقيلة على مجموعة من الشبان قرب الحدود الشرقية لمدينة رفح ضمن عدة استهدافاتها لمناطق مختلفة في القطاع، أسفرت عن استشهاد شابين وإصابة اثنين آخرين، وأعادت قصف المنطقة بقذائف المدفعية.

وأفادت مصادر أمنية، أن سيارات الإسعاف تمكنت من إسعاف الشابين المصابين؛ بينما لم تتمكن من انتشال جثمان الشهيدين بسبب عدم رؤيتهما ليلا، وتمكنت من انتشالهما في الساعات الأولى لصباح اليوم الأحد.