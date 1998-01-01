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الحمد الله يبحث مع رئيس المحكمة العليا سبل تعزيز وتطوير القضاء

الأحد 18 فبراير 2018 03:02 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله/سما/

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، مع رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عماد سليم، سبل تعزيز وتطوير قطاع القضاء في فلسطين.

جاء ذلك خلال زيارة الحمد الله لمقر مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاحد، في مدينة رام الله، حيث التقى خلالها رئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضاء المجلس، بحضور النائب العام د. احمد براك، ووكيل وزارة العدل محمد أبو سندس، وأطلع على سير عمل مجلس القضاء واهم احتياجاته.

وجدد رئيس الوزراء تأكيده حرص فخامة الرئيس محمود عباس والحكومة على استقلال القضاء ونزاهته، مشددا على ضرورة فصل السلطات مع الحفاظ على أعلى درجات التعاون فيما بينها، في سبيل تحقيق العدالة وتنفيذ القانون.

وأشاد الحمد الله بعمل مجلس القضاء والقفزة النوعية التي شهدها في الآونة الأخيرة، داعيا الى بذل مزيد من الجهود لاحراز التقدم والتطور المنشود لخدمة مصلحة المواطنين والحفاظ على حقوقهم، ودعى الحمد الله اللجنة الرئاسية لتطوير المنظومة القضائية إلى الإسراع في انجاز ما تم تكليفها به.

من جانبه ثمن القاضي سليم دور الحكومة ودعمها لقطاع القضاء، والوقوف على كافة احتياجاته، والمساهمة في الارتقاء بعمله وتطويره.

#الحمد الله #حكومة

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