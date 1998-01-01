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القضاء العسكري بغزة يُوقف تنفيذ عقوبة الإعدام بحق مُدان

الأحد 18 فبراير 2018 03:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
القضاء العسكري بغزة يُوقف تنفيذ عقوبة الإعدام بحق مُدان



غزة/سما/

أفرجت هيئة القضاء العسكري بغزة، عن المدان (ج.ح) والذي أدانته المحكمة بالاشتراك في القتل، حيث تم الافراج عنه بناءً على اتفاق المصالحة المجتمعية بين عائلتي (ج) و (ر).

وأصدر القضاء العسكري قراراً بالإفراج عنه سندا لنص المادة (4) من قانون الصلح الجزائي رقم (1) لسنة 2017.

وفي هذا السياق، أكد القاضي رامي عاشور رئيس المكتب الفني بالهيئة أن الهيئة أفرجت عن المدان (ج.ح) بعد أن تقدم النزيل بطلب لرئيس هيئة القضاء العسكري بوقف تنفيذ عقوبة الاعدام التي صدرت بحقه بعد استيفاء الصلح لإجراءاته، مشيراً إلى أنه تم تحويل الطلب للمدعي العسكري لإثبات الصلح بين الطرفين وبحضورهم.

وقال عاشور : "أصدرنا قرار الإفراج تعزيزاً لقيم التسامح وإيماناً منَّا بأهمية المصالحة المجتمعية والوطنية وتحقيقاً للقيم والمبادئ الخالدة التي أرساها الاسلام"، لافتاً إلى أن هذه الحالة تسري على كافة الموقوفين لدى الهيئة.

#القضاء #غزة

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