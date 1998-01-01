بلدية خان يونس تنهي مشروع تنفيذ الخط الناقل لأحواض المعالجة

خانيونس / سما /

انهت بلدية خان يونس ومصلحة مياه بلديات الساحل تنفيذ مشروع الخط الناقل للصرف الصحي بقطر (73) سم وذلك من أحواض المعالجة المؤقتة الواقعة في حي المواصي وحتى شاطىء البحر وذلك بطول (2500) متراً بدعم من الصليب الأحمر بتكلفة (650) ألف دولار.

وذكر مدير المصلحة المهندس حاتم أبو الطيف بأن المشروع تم تنفيذه باشراف كامل من المصلحة وذلك للعمل على ضخ كميات الصرف الصحي المعالجة من الأحواض إلى البحر وبالتالي منع إرتفاع منسوب المياه في الأحواض نظراً لعدم قدرة وكفاءة الخط القائم القديم نتيجة لزيادة الكميات الواردة الى المحطة عن الحد التصميمي بالإضافة إلى صغر قطر الخط القائم لتصريف مياه الصرف الصحي كونه أنشأ منذ عدة سنوات ولا يفي بقيامه بمهام تصريف مياه الصرف المعالجة بشكل انسيابي.

وأوضح أبو الطيف أن المشروع تم تنفيذه من خلال إحدى شركات المقاولات المحلية التي قامت بالحفر وتركيب المواسير البلاستيكية والمناهل الرئيسية المجهزة من الخرسانة المسلحة والبالغ عددها (50) منهلاً ذات أقطار متفاوته، حيث تم مراعاة تحقيق الإنسيابية في الخط الجديد ليتم ضخ المياه المعالجة بشكل طبيعي للبحر .