أول تسريب عن غالاكسي "S10" قبل أيام من إطلاق "S9"

وكالات / سما /

على بعد أسبوع واحد من طرح شركة سامسونغ هاتف "غالاكسي إس 9"، انتشرت الشائعات بشكل لافت، حول مزايا هاتف "غالاكسي إس 10" المرتقب في العام المقبل.

وبحسب مسرب أخبار الهواتف الشهير، رونالد كوان، فإن معالج "سناب دراغون 855" سيكون عبارة عن شريحة بمعيارية 7 نانو متر، لكن شركة "كوالكوم" المصنعة لم تؤكد الأمر بعد، بشكل رسمي.

وكان موقع "بي جي آر" قد ذكر الأربعاء أن "سناب دراغون" الجديد، سيكون أول موديم تجري صناعته بتقنية 7 نانومتر، ويستطيع ع دعم سرعات LTE تصل إلى 2 غيغابت فى الثانية.

وجاء الموديم الجديد خلفا لشريحة Snapdragon X20 التى يجرى استخدامها من قبل معالجات Snapdragon 845 المصنعة بتقنية 10nm SoC.

وإزاء هذه التسريبات الجديدة، يترقب عشاق سامسونغ سرعة إنترنت غير مسبوقة في هاتف "غالاكسي إس 10"، خلال السنة المقبلة، على اعتبار أن المعالج الثوري لن يكون جاهزا إلا في وقت متأخر من 2018.

ويترقب عشاق الهواتف الذكية إطلاق شركة سامسونغ لهاتف "غالاكسي إس 9" في 25 فبراير الحالي.