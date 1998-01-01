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لاتقومي بهذه الأفعال إذا اردتِ استعادة حبيبك مرة أخرى

الأحد 18 فبراير 2018 01:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
لاتقومي بهذه الأفعال إذا اردتِ استعادة حبيبك مرة أخرى



وكالات / سما /

عندما تنفصلين عن حبيبك، ثم تبدأ داخلك رحلة التفكير في الرجوع إليه، فإنك تحتاجين إلى وضع خطة واضحة، لكن في هذه الخطة، ليس المهم ما عليكِ القيام به، بل ما ليس عليكِ القيام به، لتستعيدي حبيبك بشكل سريع.

– لا للمراسلات المستمرة:

لا تقومي بالاتصال به أو مراسلته بشكل مستمر، فعليك الانتظار وعدم الاتصال به من الأساس، اجعليه يشتاق إليكِ، ولا يجد طريقة للوصول لكِ، وإذا حاول هو الاتصال فلا تجيبي سوى بعد عدة مرات، إذ يجب أن يعرف أنكِ لم تعودي متاحة له.

– لا تتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي:

لا تشعريه بأنكِ تراقبينه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال التفاعل مع منشوراته التي يقوم بكتابتها أو بالصور التي ينشرها، راقبيه في صمت، واحذري أن تظهري له أنك تتابعينه بأي شكل، سواء من خلال التفاعل معه على مواقع التواصل الاجتماعي، أو ذكر ما رأيته في أثناء حواركما.

– لا تظهري في الأماكن التي يذهب إليها:

رغما عنكِ ستجدين نفسك تحاولين الذهاب إلى الأماكن التي تعرفين أنه يعتاد على الذهاب إليها، رغبة منكِ في رؤيته، لكن هذا الفعل خاطئ، فيجب أن تجعليه يشتاق إليكِ.

– لا تسألي عنه الأصدقاء:

أيضا من الأشياء الخاطئة التي يمكن أن تقومي بها، أن تسألي الأصدقاء المشتركين بينكما عنه، وعما يفعل، لأن هذه الأخبار ستصل له، ووقتها ستشعرين بأنكِ ما زلت غارقة في حبه، وهذا الشعور بالضمان يجعله لا يفكر في الرجوع لكِ.

#الرجل #الحبيب

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