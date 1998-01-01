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6 علامات لـ الحب من طرف واحد

الأحد 18 فبراير 2018 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
6 علامات لـ الحب من طرف واحد



وكالات / سما /

الحب من طرف واحد لا يقتصر على ذلك الشخص الذي يحب عن بعد، إذ يمكن أن يكون هناك حب من طرف واحد بين اثنين مرتبطين.

فحين يشعر اثنان بالإعجاب فإنها يرتبطان، وبعدها قد يفقد أحدهما الشغف نحو الآخر، لهذا نقدم لكِ بعض العلامات التي تدل على الحب من طرف واحد أثناء الارتباط.

– أنت من يضع الخطط:
سواء كانت خطط كبيرة أو صغيرة فأنت دائما من يضعها، ومن يقترحها، فرسم المستقبل يكون في خيالك أنت، بينما هو لا يبالي، وحتى خطط الخروج معا تكوني صاحبة الاقتراح بشأنها.

– أنت من يبادر:
أيضا من علامات الارتباط، أو الحب من طرف واحد، أن تكوني دائما الطرف المبادر سواء في الأفعال، أو حتى في بداية الحديث، فهو لا يقترح أن تتقابلا، أو يبدأ الاتصال بك أبدا.

– لا تشعري بالراحة أثناء الحديث:
كل شخص منا لديه مستشعر خاص به، لذلك عدم وجود مشاعر متبادلة مع الشريك، تجعلك غير مرتاحة أثناء الحديث معه؛ لهذا يعتبر هذا الشعور من علامات الحب من طرف واحد.

– لا يرد على رسائلك واتصالاتك:
من المؤكد أنه لا يوجد شخص متاح دائما، لكن معدل الوقت الذي يقوم من خلاله شريكك بالرد على رسائلك، ومكالماتك يعكس الكثير، فإذا وجدته دائما يمسك بجواله، لكن حين تتصلي، أو ترسلي له، لا يرد بسرعة معقولة فهذا مؤشر سيء.

– أنت إجبار ولست أولوية:
إذا شعرت بأن شريكك يرى أنه مجبر على التحدث أو الخروج معك، ولا يتعامل معك كأولوية في حياته فهذه علامة خطر.

– حياتكما الاجتماعية كزوجين غير موجودة:
أيضا إذا كنتما لا تظهران اجتماعيا على أنكما مرتطبين، وكل منكما يخرج منفردا مع أصدقائه، ونادرا ما تجتمعان في مناسبة سويا، يعتبر ذلك علامة للحب من طرف واحد.

#الحب

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