6 علامات لـ الحب من طرف واحد

وكالات / سما /

الحب من طرف واحد لا يقتصر على ذلك الشخص الذي يحب عن بعد، إذ يمكن أن يكون هناك حب من طرف واحد بين اثنين مرتبطين.

فحين يشعر اثنان بالإعجاب فإنها يرتبطان، وبعدها قد يفقد أحدهما الشغف نحو الآخر، لهذا نقدم لكِ بعض العلامات التي تدل على الحب من طرف واحد أثناء الارتباط.

– أنت من يضع الخطط:

سواء كانت خطط كبيرة أو صغيرة فأنت دائما من يضعها، ومن يقترحها، فرسم المستقبل يكون في خيالك أنت، بينما هو لا يبالي، وحتى خطط الخروج معا تكوني صاحبة الاقتراح بشأنها.

– أنت من يبادر:

أيضا من علامات الارتباط، أو الحب من طرف واحد، أن تكوني دائما الطرف المبادر سواء في الأفعال، أو حتى في بداية الحديث، فهو لا يقترح أن تتقابلا، أو يبدأ الاتصال بك أبدا.