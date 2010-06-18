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جيش الاحتلال يكشف عن النفق "الاستراتيجي " الذي دمره الليلة في قطاع غزة

الأحد 18 فبراير 2018 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يكشف عن النفق "الاستراتيجي " الذي دمره الليلة في قطاع غزة



القدس المحتلة / سما /

كشف جيش  الاحتلال الإسرائيلي،  اليوم الأحد، أن طائراته دمرت ليلة أمس، نفقا  لحركة حماس يجتاز الحدود من قطاع غزة إلى إسرائيل.

 وقالت مصادر عبرية ان  النفق الذي تم تدميره  يمتد من ارض زراعية في حي الزيتون شرق مدينة غزة، ويجتاز الحدود باتجاه إسرائيل واصفة اياه بالاستراتيجي.

و زعمت  أن النفق بدا العمل بحفره منذ العدوان الأخير على قطاع غزة عام 2014، وأنه كان مخصصا لشن هجمات ضد أهداف إسرائيلية، مشيرا إلى أن الطائرات ألقت قنابل تسببت بتدمير النفق.

وكان وزير الحرب افيغدور  ليبرمان اكد  في تصريحات إذاعية صباح اليوم ان الجيش الإسرائيلي قصف نفق هجومي كانت تحفره حماس، قائلا "هناك اعتبارات مختلفة تتعلق بعملية تفجير النفق ولن نفصح عن مزيد من المعلومات حاليا" .

وشدد  على أن الحادث لم ينته بعد لأن "الإرهابيين"الذين فجروا العبوة امس  لم يتم تصفيتهم حتى الآن. مشيرا إلى أن إسرائيل لا ترغب في التصعيد وأنه يأمل بأن لا تتجه الأوضاع إليه.

#الاحتلال #نفق #تدمير

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