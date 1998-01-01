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نتنياهو يحذر إيران ملوحا بقطعة من طائرة مسيرة: "لا تختبروا" إسرائيل

الأحد 18 فبراير 2018 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يحذر إيران ملوحا بقطعة من طائرة مسيرة: "لا تختبروا" إسرائيل



القدس المحتلة / سما /

عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، جزءًا صغيرا من الطيارة الإيرانية التي أعلن الجيش عن إسقاطها يوم السبت من الأسبوع الماضي على الحدود الشمالية، وذلك خلال مؤتمر ميونيخ الأمني.

وهدد نتنياهو خلال كلمةً له بتوجيه ضربة مباشرة لإيران "إذا لزم الأمر"، وليس فقط لمن وصفهم بـ "وكلائها في المنطقة". مشيرا إلى إرسال الطائرة الإيرانية إلى الأجواء الإسرائيلية في حادث اعتبره خطير.

وقال موجها رسالته للنظام الإيراني "لا تختبرونا". مؤكدا أن حكومته ستواصل العمل ضد التواجد الإيراني في سوريا وأنها لن تسمح بقواعد عسكرية لها.

واعتبر أن الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى بأنه يتيح الفرصة لطهران لتطوير برنامجها النووي. محذرا من أن الصواريخ الإيرانية ستطال أوروبا إن لم يتم وقف هذا الاتفاق.

وأضاف "هدفي الأساسي هو منع طهران من امتلاك السلاح النووي سواء من خلال اتفاق أو أي وسيلة أخرى".

وفي سياق آخر، أشاد نتنياهو بالعلاقات الوطيدة مع بعض الدول العربية، واعتبر أن العلاقات أصبحت أكثر وأفضل من السابق.

وقال "الإسرائيليون والعرب أصبحوا أقرب بما قد يمهد الطريق لسلام أوسع وربما ينتهي لسلام مع الفلسطينيين".

وأضاف "لم أكن أتخيل طيلة حياتي أن تصل العلاقات مع بعض الدول العربية إلى ما هي عليه الآن".

#نتنياهو #إيران #طائرة

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