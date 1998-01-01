الخضر يحقق انتصاره الأول في المحترفين

حقق شباب الخضر، متذيل ترتيب دوري الوطنية موبايل للمحترفين، انتصاره الأول في المسابقة، على مضيفه شباب دورا بنتيجة (1/2)، ضمن منافسات الجولة 15.

جاء الفوز الأول للخضر، في ظل القيادة الفنية للمدرب الجديد عبد الله الصيداوي، الذي تعاقد مع الفريق قبل أيام فقط.

سجل هدفي الخضر، إياد الأعسم وحازم الريخاوي، بينما أحرز تامر طاطور الهدف الوحيد لدورا.

ورفع الخضر رصيده عند 6 نقاط، في المركز الأخير، بينما توقف رصيد دورا عند 9 نقاط، في المركز 11 وقبل الأخير.

وتمكن إياد الأعسم هداف الخضر في افتتاح النتيجة في أول ربع ساعة، وأشعل هذا الهدف المبكر اللقاء، وتحرك دورا بحثًا عن التعادل، وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة طرد لاعب الخضر خليل عيسى، بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية.

في الشوط الثاني، استمر دورا في محاولاته، مقابل دفاع قوي ومستميت من جانب الخضر، الباحث عن أول انتصاراته بعد 15 جولة، وازدادت الأمور صعوبة على الفريق بتعرض لاعبه عزام صلاح للطرد، ليكمل اللقاء بتسعة لاعبين.

ورغم هذا النقص العددي، إلا أن حازم الريخاوي، تمكن من تعزيز تقدم فريقه بالهدف الثاني من هجمة مرتدة قبل نهاية اللقاء بثلاث دقائق.

وفي الوقت بدل الضائع، قلص تامر طاطور النتيجة بهدف لفريقه.