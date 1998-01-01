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سيميوني يعلق على شائعات انتقال جريزمان إلى برشلونة

الأحد 18 فبراير 2018 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سيميوني يعلق على شائعات انتقال جريزمان إلى برشلونة



وكالات / سما /

سلط مدرب أتلتيكو مدريد ، دييجو سيميوني ، الضوء على شائعات انتقال أنطوان جريزمان إلى برشلونة ، مشيراً إلى أهمية المهاجم الفرنسي على الروخي بلانكوس .

وقال دييجو سيميوني في تصريحات صحفية قبل مواجهة أتلتيك بيلباو ” أعرف جريزمان لأنه لدي كل يوم ، إنه شاب رائع وطموح ومتواضع ولديه قلب كبير تجاه الفريق ، دائماً ما يملأ الفريق بالحماس والسعادة كل يوم ” .

وواصل حديثه بالقول ” إنه يتطور بشكل كبير ، وإنه فتى رائع ونحن سعداء جدا بتقدمه ، أنه ملتزم للغاية ومتواضع جدا ، ويتحمل المسؤولية ، ورائع للغاية مع الجمهور لذا فإن علاقته استثنائية للغاية معهم ” .

وتابع ” إذا كنت من محبي أتلتيكو سأبذل قصارى جهدي كي لا أخسر جريزمان ، سأدعوكم للتفكير في الفريق ، من وجهة نظر المدرب والنادي والجماهير ، إنه لاعب حاسم وفي إطار الحرية التي يحتاجها دائماً ، يريد حين يكون في حالة جيدة ” .

وألمح دييجو سيميوني إلى أنه يضع لقب الدوري الإسباني نصب عينيه ، ويسعى بكل قوته لتحقيقه ، وأكد أن الفريق لا يفكر سوى في الفوز بجميع المباريات .

 

وحقق الأتلتي 4 انتصارات متتالية، آخرها الخميس الماضي بنتيجة 4/1 أمام كوبنهاجن في ذهاب دور الـ32 لبطولة الدوري الأوروبي .

#سيميوني #غريزمان

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