سيميوني يعلق على شائعات انتقال جريزمان إلى برشلونة

وكالات / سما /

سلط مدرب أتلتيكو مدريد ، دييجو سيميوني ، الضوء على شائعات انتقال أنطوان جريزمان إلى برشلونة ، مشيراً إلى أهمية المهاجم الفرنسي على الروخي بلانكوس .

وقال دييجو سيميوني في تصريحات صحفية قبل مواجهة أتلتيك بيلباو ” أعرف جريزمان لأنه لدي كل يوم ، إنه شاب رائع وطموح ومتواضع ولديه قلب كبير تجاه الفريق ، دائماً ما يملأ الفريق بالحماس والسعادة كل يوم ” .

وواصل حديثه بالقول ” إنه يتطور بشكل كبير ، وإنه فتى رائع ونحن سعداء جدا بتقدمه ، أنه ملتزم للغاية ومتواضع جدا ، ويتحمل المسؤولية ، ورائع للغاية مع الجمهور لذا فإن علاقته استثنائية للغاية معهم ” .

وتابع ” إذا كنت من محبي أتلتيكو سأبذل قصارى جهدي كي لا أخسر جريزمان ، سأدعوكم للتفكير في الفريق ، من وجهة نظر المدرب والنادي والجماهير ، إنه لاعب حاسم وفي إطار الحرية التي يحتاجها دائماً ، يريد حين يكون في حالة جيدة ” .

وألمح دييجو سيميوني إلى أنه يضع لقب الدوري الإسباني نصب عينيه ، ويسعى بكل قوته لتحقيقه ، وأكد أن الفريق لا يفكر سوى في الفوز بجميع المباريات .

وحقق الأتلتي 4 انتصارات متتالية، آخرها الخميس الماضي بنتيجة 4/1 أمام كوبنهاجن في ذهاب دور الـ32 لبطولة الدوري الأوروبي .