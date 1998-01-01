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فلسطين تحتفي بزيارة كأس العالم

الأحد 18 فبراير 2018 10:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تحتفي بزيارة كأس العالم



رام الله / سما /

استقبل الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، النسخة الأصلية من كأس العالم، والتي ستتواجد في فلسطين لمدة ثلاثة أيام.

وتم الكشف عن كأس العالم في فلسطين، داخل صندوق زجاجي محكم الإغلاق، ضمن جولة عالمية للكأس.

وعبّرت سوزان شلبي نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني, عن سعادتها بوجود النسخة الأصلية لكأس العالم في فلسطين, للمرة الثانية بعد عام 2013.

وتواجدت شلبي في حفل استقبال الكأس, نيابة عن جبريل الرجوب رئيس الاتحاد, الذي يتواجد خارج البلاد حاليا.

وأوضحت أن هذا الحدث يأتي بعد تحقيق فلسطين لعدد من الإنجازات التاريخية, أبرزها تقدّم المنتخب الوطني للمركز الـ73 عالميا, والسابع آسيويا, والسادس عربيا في تصنيف "الفيفا", كما تواجد الأولمبي في المركز السادس آسيويا بحسب تصنيف الاتحاد الآسيوي.

#فلسطين #كاس العالم

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