بالاسماء.. الشاباك يزعم : احباط محاولة لاغتيال أفيغدور ليبرمان

القدس المحتلة / سما /

زعم جهاز الشاباك الاسرائيلي اليوم الأحد، اعتقال خلية فلسطينية في بيت لحم بالضفة الغربية خططت لعملية اغتيال كبيرة وعمليات أخرى ضد أهداف اسرائيلية.

وقالت وسائل إعلام عبرية نقلا عن الشاباك:" إن الخلية تتبع لحركة الجهاد الاسلامي في بيت لحم حيث خططت لوضع عبوة ناسفة في مسار يمر منه وزير الحرب الاسرائيلي افيغدور ليبرمان وتنفيذ عمليات اطلاق نار ضد أهداف للمستوطنين".

وكشف "الشاباك" أنه من خلال التحقيقات تمكن من اعتقال 6 ناشطين بينهم أعضاء خلية عسكرية للجهاد الإسلامي، وقف على رأسها عوض محمود عساكرة (25 عاما) الذي كان معتقلا إداريا بين عامي 2015 و2017 بسبب تخطيطه لتنفيذ عملية، ومحمد علي عساكرة (32 عاما) الذي كان إسيرا سابقا في السجون الإسرائيلية بسبب إعداده لعبوة ناسفة كان ينوي تفجيرها بقوة للجيش الإسرائيلي، وهما من سكان قرية العساكرة شرق بيت لحم.

وادعى "الساباك" ان أفراد الخلية كانوا على اتصال مع حركة الجهاد في غزة بهدف توفير التمويل لشراء المتفجرات التي ستصنع بواسطتها العبوة الناسفة.