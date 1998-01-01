جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

قرعة صعبة لتشيلسي بكأس الاتحاد الإنجليزي

الأحد 18 فبراير 2018 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قرعة صعبة لتشيلسي بكأس الاتحاد الإنجليزي



وكالات / سما /

أسفرت قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عن مواجهات متباينة لفرق البريمرليج الممتاز ، سواء التي تمكنت من الوصول لهذا الدور أو التي تنتظر فرصتها في اليومين المقبلين .

وأجريت القرعة مساء اليوم السبت ، مع تبقي مباراتين من دور الثمانية بين روشديل وتوتنهام غداً الأحد ، وويجان مع مانشستر سيتي يوم الإثنين .

وأسقطت القرعة فريق تشيلسي في نيران ليستر سيتي كأقوى مواجهات هذا الدور ، حيث تجاوز البلوز هال سيتي مساء أمس الجمعة برباعية نظيفة ، بينما أقصى رفاق رياض محرز ضيفهم شيفلد يونايتد بهدف نظيف .

وفي المباريات الأخرى ، يلعب مانشستر يونايتد الذي فاز اليوم على حساب هيديرسفيلد بهدفين نظيفين ، في لقاء سهل نوعاً مع برايتون على ملعب ” مسرح الأحلام ” .

بينما يلعب الفائز من مواجهة الإعادة بين شيفيلد وينزداي وسوانزي ، مع المتأهل من توتنهام وروشديل بمواجهة الغد .

من جهة أخرى ، سيكون على ساوثامبتون الانتظار إلى يوم الإثنين لمعرفة خصمه في دور الثمانية ، حيث سيواجه الفائز من من لقاء مانشستر سيتي وويجان .

الجدير بالذكر أن مباريات دور ربع النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي ستُلعب من 16 إلى 19 من مارس المقبل .

#كأس انجلترا #تشيلسي

أخبار ذات صلة

أرسنال ينهي السنوات العجاف ويتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي

thumb (1)

قرعة مثيرة لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

FA-Cup-draw-20101444

نتائج قرعة الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي

كاس

مواجهة مثيرة تسفر عنها قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي

Ars

فيديو.. "ارسنال" يتوّج بكأس الاتحاد الإنجليزي

(فيديو) فوز لتشيلسي وأرسنال ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال: الحدث على حدود غزة هو الأخطر منذ الحرب الاخيرة وتوقعات برد قاسي

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تجدد قصفها مواقع للمقاومة في غزة

صور: صاروخ بالنقب والقسام تستخدم مضادات ارضية ضد طائرات الاحتلال برفح

وساطة مصرية بين إسرائيل والفلسطينيين لمنع التدهور بالقطاع

وفاة الفنان المصري محمد متولي

الاحتلال يحمل حماس مسؤولية ما حدث اليوم وايزنكوت يعقد جلسة بمشاركة كبار قادة الجيش

سيطرأ تحسن ..كهرباء غزة: وصول كميات من الوقود لتشغيل مولد واحد لـ 3 أيام فقط

الأخبار الرئيسية

حدود غزة -ارشيفية

كشف تفاصيل جديدة .. انفجار غزة أحرج قيادة الجنوب

نفق -ارشيفية

جيش الاحتلال يكشف عن النفق "الاستراتيجي " الذي دمره الليلة في قطاع غزة

احباط اغتيال ليبرمان

بالاسماء.. الشاباك يزعم : احباط محاولة لاغتيال أفيغدور ليبرمان

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان يتوعد باغتيال المسؤولين عن تفجير غزة ويكشف عن قصف نفق لحماس

بالصور... العثور على شهيدين إثر القصف المدفعي شرق رفح

الاتصالات الفلسطينية