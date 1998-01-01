قرعة صعبة لتشيلسي بكأس الاتحاد الإنجليزي

وكالات / سما /

أسفرت قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عن مواجهات متباينة لفرق البريمرليج الممتاز ، سواء التي تمكنت من الوصول لهذا الدور أو التي تنتظر فرصتها في اليومين المقبلين .

وأجريت القرعة مساء اليوم السبت ، مع تبقي مباراتين من دور الثمانية بين روشديل وتوتنهام غداً الأحد ، وويجان مع مانشستر سيتي يوم الإثنين .

وأسقطت القرعة فريق تشيلسي في نيران ليستر سيتي كأقوى مواجهات هذا الدور ، حيث تجاوز البلوز هال سيتي مساء أمس الجمعة برباعية نظيفة ، بينما أقصى رفاق رياض محرز ضيفهم شيفلد يونايتد بهدف نظيف .

وفي المباريات الأخرى ، يلعب مانشستر يونايتد الذي فاز اليوم على حساب هيديرسفيلد بهدفين نظيفين ، في لقاء سهل نوعاً مع برايتون على ملعب ” مسرح الأحلام ” .

بينما يلعب الفائز من مواجهة الإعادة بين شيفيلد وينزداي وسوانزي ، مع المتأهل من توتنهام وروشديل بمواجهة الغد .

من جهة أخرى ، سيكون على ساوثامبتون الانتظار إلى يوم الإثنين لمعرفة خصمه في دور الثمانية ، حيث سيواجه الفائز من من لقاء مانشستر سيتي وويجان .

الجدير بالذكر أن مباريات دور ربع النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي ستُلعب من 16 إلى 19 من مارس المقبل .