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كلوب يستقر على بديل كوتينيو من ريال مدريد

الأحد 18 فبراير 2018 10:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كلوب يستقر على بديل كوتينيو من ريال مدريد



وكالات / سما /

قالت وسائل الإعلام الإسبانية اليوم السبت، أن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي يستهدف التعاقد مع صانع ألعاب ريال مدريد داني سيبايوس، ليحل بديلاً للبرازيلي فيليب كوتينيو الذي انتقل إلى برشلونة الإسباني.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن الشاب داني سيبايوس يبحث الخروج من ريال مدريد الفترة القادمة، بسبب تجاهل زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي له منذ بداية الموسم.

وبدأ داني سيبايوس هذا الموسم في الدوري الإسباني لقاءين فقط حتى الآن، الأمر الذي أغضب نجم منتخب الشباب الإسباني تحت 21 عام.

وأكدت صحيفة “دون بالون” الإسبانية أن داني سيبايوس البالغ من العمر 21 عاماً، أبلغ فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد برغبته في الرحيل عن النادي الملكي الفترة القادمة.

وأضافت التقارير أن يورجن كلوب يبحث عن بديل لصانع الألعاب البرازيلي فيليب كوتينيو الذي رحل في إتجاه برشلونة الإسباني بعد التقدم بطلب انتقال من النادي خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية مقابل مبلغ ضخم وصل إلى 161 مليون يورو.

 

وأفادت هذه المعلومات أن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول كان يتابع داني سيبايوس منذ أن كان لاعباً في ريال بتيس الموسم الماضي ومنتخب السباب الإسباني تحت سن 21.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ريال بيتيس الذي كان يلعب له داني سيبايوس الموسم الماضي، بالجولة 24 من بطولة الدوري الإسباني غداً الأحد.

#كلوب #فيليب كوتينيو #ريال مدريد

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