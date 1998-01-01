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سان جيرمان يلجأ لليويفا بسبب التحكيم في لقاء الريال !

الأحد 18 فبراير 2018 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سان جيرمان يلجأ لليويفا بسبب التحكيم في لقاء الريال !



وكالات / سما /

كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن نادي باريس سان جيرمان مازال غاضبًا من قرارت حكم لقاء ريال مدريد الإسباني بدوري أبطال أوروبا، وقررت الإدارة اللجوء للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” للشكوى من التحكيم.

وكان باريس سان جيرمان قد خسر بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام مضيفه ريال مدريد، ضمن ذهاب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وبالرغم من سيطرة باريس سان جيرمان على مجريات الأمور في اللقاء، وتقدمه بهدف، إلا أن الريال عاد للمباراة وسجل ثلاثة أهداف دفعة واحدة.

وأعترض يوناي إيمري ومعظم لاعبي باريس سان جيرمان من الإيطالي جيانلوكا روتشي حكم لقاء دوري الأبطال، حيث أتهمه مدرب الفريق الباريسي بأن قراراته التحكيمية كانت لصالح الريال، ومن أبرزها البطاقة الصفراء التي أشهرت في وجه رابيوت لاعب سان جيرمان بالرغم من أنه لم يلمس الكرواتي لوكا مودريتش لاعب المرينجي، حيث تحدث فيراتي عقب انتهاء اللقاء قائلاً “رابيوت حصل على البطاقة الصفراء بالرغم من أن مودريتش ذهب للحكم وقال له بأن اللاعب لم يلمسه”.

وأشارت صحيفة “ليكيب” أن باريس سان جيرمان لم يهدأ وقرر كتابة شكوى رسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ضد الحكم الإيطالي روتشي بسبب أخطائه التحكيمية.

#باريس سان جيرمان #التحكيم

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