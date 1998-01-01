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وفاة الفنان المصري محمد متولي

الأحد 18 فبراير 2018 10:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة الفنان المصري محمد متولي



القاهرة / وكالات /

توفي الممثل المصري، محمد متولي، مساء السبت، عن عمر ناهز 73 عامًا.

وقال أشرف زكي، نقيب الممثلين المصريين، في تصريحات صحافية، إن متولي وافته المنية مساء اليوم، في منزله بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة)؛ إثر تعرضه لأزمة صحية، دون مزيد من التفاصيل حول موعد تشيع جنازته.

ومحمد متولى المولود بمحافظة المنوفية (دلتا النيل/شمال) عام 1945، وبدأ مسيرته الفنية في سبعينيات القرن الماضي.

وكانت أولى أعماله فى السينما فيلم “خلي بالك من زوزو” عام 1972، ليشارك بعدها فى عشرات الأعمال ما بين السينما والمسرح والتليفزيون.

ومن أبرز أعماله الفنية، أفلام “سلام يا صاحبي” الذي شارك فيه عادل إمام وسعيد صالح وسوسن بدر، و”عصابة حمادة وتوتو”.

كما شارك في أعمال درامية من بينها “زيزينيا” و”أرابيسك” و”ليالي الحلمية”، بجانب الأعمال المسرحية “شارع محمد علي” و”البرنسيسة”، و”أهلا يا دكتور”.

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