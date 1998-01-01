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كتائب المقاومة نؤكد جهوزيتها الكاملة للتصدي لأي حماقة أو عدوان إسرائيلي على القطاع

الأحد 18 فبراير 2018 03:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة/سما/

 قالت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين, اليوم السبت، أن التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة لن يثني المقاومة عن حقها في الدفاع عن شعبنا الفلسطيني.

وحذرت الكتائب في بيان وصل "سما نسخة عنه، الاحتلال الإسرائيلي من استمرار جرائمه بحق الشعب الفلسطيني في القطاع والضفة الغربية، مؤكدةً على أنها "لن تتهاون في الرد على كل التجاوزات بكل السبل والوسائل المتاحة".

ودعت الكتائب الأجنحة العسكرية كافة لرفع درجة التنسيق فيما بينها والإسراع في تشكيل جبهة مقاومة متحدة، وغرفة عمليات عسكرية مشتركة لمواجهة عدوان الاحتلال المتواصل على الشعب الفلسطيني.

وشددت على جهوزيتها الكاملة للتصدي لأي حماقة أو عدوان إسرائيلي على القطاع.

#قصف #احتلال #غزة

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