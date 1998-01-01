إصابتان إحداهما خطيرة في قصف استهدف مجموعة من الشبان جنوب القطاع

غزة/سما/

أصيب مواطنين اثنين بجراح مختلفة مساء السبت في استهداف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة من المواطنين شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة، وصول إصابتين إلى مستشفى أبو يوسف النجار وصفت حالتهما بالخطيرة جراء استهداف مجموعة من المواطنين شرق مدينة رفح.

وقال مصادر محلية:" إن مدفعية الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين شرق رفح مكونة من 6 أشخاص أعمارهم بين (15 إلى 20 عاماً) ما أدى لإصابة اثنين بحالة حرجة، وفقدان البقية حتى اللحظة".

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت مساء السبت، سلسلة غارات استهدفت مواقع عسكرية للمقاومة الفلسطينية في محافظات قطاع غزة.