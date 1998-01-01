صور: صاروخ بالنقب والقسام تستخدم مضادات ارضية ضد طائرات الاحتلال برفح

غزة / سما /

اعلنت كتائب القسام تصديها لطائرات الاحتلال عبر المضادات الأرضية الثقيلة بعد اغارتها على عدة اهداف في قطاع غزة>

وقالت الكتائب، في تصريح صحفي مقتضب: "المضادات الأرضية التابعة لكتائب القسام قامت بالتصدي لطيران العدو الحربي أثناء إغارته على عدد من الأهداف في قطاع غزة".

في سياق اخر أصيب عدد من المستوطنين بحالة من الهلع، مساء اليوم السبت، جراء سقوط صاروخ في مجلس النقب (شاعر هنيغف).

واوضحت القناة العبرية العاشرة، ان صاروخا ضرب محيط احد المنازل وأن بعض شظاياه طالت سقف المنزل، ما أدى الى حدوث أضرار مادية بالمكان.

وأشار ناطق باسم الجيش الاسرائيلي الى أن صاروخا واحدا أطلق من قطاع غزة الليلة، موضحا أن صفارات الإنذار التي سمعت في مناطق أشكول ومحيطها انطلقت بناءً على بلاغ كاذب.

يتبع ..