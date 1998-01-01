جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

PalPay وبلدية نابلس توقعان اتفاقية تعاون وتقديم خدمات تسديد فواتير المياه الكترونياً

السبت 17 فبراير 2018 09:14 م / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

وقعت شركة PalPay للدفع الالكتروني وبلدية نابلس اتفاقية للتعاون المشترك وتسديد فواتير المياه الصادرة عن البلدية الكترونياً. وجرى توقيع الاتفاقية بحضور المهندس عدلي يعيش، رئيس بلدية نابلس، والمهندس إياد قمصية،  المدير العام لشركة PalPay وعطوفة اللواء أكرم رجوب، محافظ محافظة نابلس، والسيد عمر هاشم، رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس، والسيد ناصر الصوالحة، رئيس ملتقى رجال الأعمال، والسيد ناصر باكير، مدير ادارة أعمال  الشركات لبنك فلسطين، وبسام علاونة، مدير فرع بنك فلسطين في مدينة نابلس، وبمشاركة عددم من الطواقم الإدارية والفنية في البلدية وشركة PalPay.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتمكن المواطنين الاستعلام عن فواتير المياه المستحقة لبلدية نابلس، وتسديدها لصالح البلدية من خلال اقرب مركز تسديد معتمدة من PalPay لمكان سكن أو عمل المواطن، أو من خلال الحساب البنكي للمواطن عن طريق القنوات الالكترونية ( تطبيق الموبايل البنكي والانترنت البنكي) لبنك فلسطين والبنك الاسلامي العربي واية بنوك يتم التعاقد معها مستقبلاً.

ومن ناحيته عبّر المهندس إياد قمصية عن فخره لانضمام بلدية نابلس أحد أكبر المؤسسات المنضمة إلى أنظمة التسديد التابعة لـPalPay، مضيفاً بأن الشركة تسعى لتشجيع كافة المؤسسات بالانضمام إلى شبكة التحصيل الإلكتروني. وأشار قمصية بأن شركة PalPay تعمل حالياً على استقطاب أكبر عدد من الشركات والمؤسسات المزودة للخدمات مثل مؤسسات الاقراض والاتصالات، الكهرباء، المياه، خدمات الإنترنت، الجامعات والمدارس وغيرها، لما فيه مصلحة للمواطن الفلسطيني للتسهيل عليه في تسديد كافة التزاماته المالية بكل سهولة وأمان.

#بلدية نابلس #PalPay

أخبار ذات صلة

سلطة المياه برام الله توقف توريد المياه لغزة

سلطة المياه برام الله تخطر بلدية غزة بوقف توريد المياه للقطاع

وزير الخارجية الاميركي تيرلسون

تيلرسون: ترامب أوضح لنتنياهو وعباس أن عليهما العودة للمفاوضات وتقديم تنازلات

شرطة فلسطينية - ارشيف

فيديو وصور: فتح وحماس توقعان اتفاق المصالحة في القاهرة

كارين ايه

"كارين ايه" .. حملت 54 طن أسلحة لغزة تعاون عسكري أميركي إسرائيلي قاد الى كشفها

سلطة المياه : نسبة الكلور والنيترات في مياه آبار غزة تثير الرعب وهي الاعلى عالميا

سلطة المياه: نسبة الكلور والنيترات في مياه آبار غزة تثير الرعب وهي الاعلى عالميا

معبر رفح -ارشيفية

وسط قلق فلسطيني .. لماذا تحاول إسرائيل الانسحاب من اتفاقية تشغيل معبر رفح ؟

الأكثر قراءة اليوم

داعش ينعى عناصره المقتولة خلال عملية الجيش المصري "سيناء 2018

اغتصاب قنصل فرنسية في البرازيل

القاهرة تستيقظ على فاجعة !

الأكبر منذ حرب أكتوبر 73.. تقدير إسرائيلي: عملية سيناء الشاملة ربما مرتبطة بصفقة القرن

مدينة انتحر 900 من أبنائها خوفاً من الاغتصاب!

شاهد ..مقتل 3 تكفيريين وتدمير 8 أهداف إرهابية بعملية سيناء 2018

بعد اسقاط الدفاعات السورية لطائرتهم.. إقصاء 4 طيارين من سلاح الجو الإسرائيلي

الأخبار الرئيسية

قصف غزة -ارشيفية

محدث.. طائرات الاحتلال الاسرائيلي تجدد قصفها مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة

حدود غزة

الاحتلال: الحدث على حدود غزة هو الأخطر منذ الحرب الاخيرة وتوقعات برد قاسي

من مكان الحادث

فيديو: اصابات بتفجير عبوة ناسفة في قوة اسرائيلية على حدود خانيونس

نتنياهو وامير قطر

المونيتور الأمريكي: "تعاون قطري - إسرائيلي" لإنقاذ الوضع في غزة برعاية ترامب

حماس و مصر

حماس: القاهرة أبلغتنا رفضها توسيع حدود غزة على حساب سيناء ولقاء تيار دحلان انساني بحت

الاتصالات الفلسطينية