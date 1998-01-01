PalPay وبلدية نابلس توقعان اتفاقية تعاون وتقديم خدمات تسديد فواتير المياه الكترونياً

نابلس / سما /

وقعت شركة PalPay للدفع الالكتروني وبلدية نابلس اتفاقية للتعاون المشترك وتسديد فواتير المياه الصادرة عن البلدية الكترونياً. وجرى توقيع الاتفاقية بحضور المهندس عدلي يعيش، رئيس بلدية نابلس، والمهندس إياد قمصية، المدير العام لشركة PalPay وعطوفة اللواء أكرم رجوب، محافظ محافظة نابلس، والسيد عمر هاشم، رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس، والسيد ناصر الصوالحة، رئيس ملتقى رجال الأعمال، والسيد ناصر باكير، مدير ادارة أعمال الشركات لبنك فلسطين، وبسام علاونة، مدير فرع بنك فلسطين في مدينة نابلس، وبمشاركة عددم من الطواقم الإدارية والفنية في البلدية وشركة PalPay.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتمكن المواطنين الاستعلام عن فواتير المياه المستحقة لبلدية نابلس، وتسديدها لصالح البلدية من خلال اقرب مركز تسديد معتمدة من PalPay لمكان سكن أو عمل المواطن، أو من خلال الحساب البنكي للمواطن عن طريق القنوات الالكترونية ( تطبيق الموبايل البنكي والانترنت البنكي) لبنك فلسطين والبنك الاسلامي العربي واية بنوك يتم التعاقد معها مستقبلاً.

ومن ناحيته عبّر المهندس إياد قمصية عن فخره لانضمام بلدية نابلس أحد أكبر المؤسسات المنضمة إلى أنظمة التسديد التابعة لـPalPay، مضيفاً بأن الشركة تسعى لتشجيع كافة المؤسسات بالانضمام إلى شبكة التحصيل الإلكتروني. وأشار قمصية بأن شركة PalPay تعمل حالياً على استقطاب أكبر عدد من الشركات والمؤسسات المزودة للخدمات مثل مؤسسات الاقراض والاتصالات، الكهرباء، المياه، خدمات الإنترنت، الجامعات والمدارس وغيرها، لما فيه مصلحة للمواطن الفلسطيني للتسهيل عليه في تسديد كافة التزاماته المالية بكل سهولة وأمان.