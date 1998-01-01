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مؤسسة ياسر عرفات والتربية تطلقان المرحلة الثانية من مسابقة المعرفة الوطنية 2018

السبت 17 فبراير 2018 09:00 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اطلقت مؤسسة ياسر عرفات ووزارة التربية والتعليم اليوم السبت المرحلة الثانية من مسابقة المعرفة الوطنية 2018, في متحف ياسر عرفات برام الله بحضور رئيس مجلس ادارة مؤسسة ياسر عرفات د. ناصر القدوة وعدد من مسؤولي المؤسسة والوزارة.

وتتمثل هذه المرحلة من المسابقة بتصفيات ستجري بين سبعة عشر فريقا كانت قد فازت في تصفيات المرحلة الاولى التي جرت بين مئة وسبعين فريقا من مختلف محافظات الضفة الغربية، وستجري التصفيات في قاعة المنتدى بمتحف ياسر عرفات، وسيرشح عنها ستة فرق فائزة ستشارك في التصفيات النهائية وصولا الى الفرق الثلاث الأولى، وتنافست اليوم كل من مدرسة بنات فاطمة الزهراء الثانوية/ مديرية ضواحي القدس ومدرسة ذكور العوجا الثانوية/ مديرية أريحا ومدرسة بنات كفر نعمر الثانوية/ مديرية رام الله والبيرة، وكانت النتيجة فوز مدرسة بنات كفر نعمة الثانوية وتأهلها للمرحلة القادمة.

يذكر أن مؤسسة ياسر عرفات ووزارة التربية والتعليم اطلقتا في نوفمبر 2017 مسابقة المعرفة الوطنية بمجال الثقافة الوطنية لطلبة المدارس في محافظات الوطن، والتي تهدف إلى زيادة الوعي بالتاريخ الفلسطيني المعاصر وتعزيز الهوية الوطنية للأجيال الفلسطينية الصاعدة، بمشاركة 170 مدرسة في المحافظات الشمالية، وتضمنت المسابقة عقد ورشات عمل شارك فيها ممثلو مديريات التربية والتعليم من مختلف المحافظات وممثلون عن مؤسسة ومتحف ياسر عرفات ووزارة التربية والتعليم، اضافة الى زيارات لطلبة المدارس المشاركة لمتحف ياسر عرفات للاطلاع عن كثب على المعلومات التي تختبرهم فيها المسابقة.

#مؤسسة ياسر عرفات

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