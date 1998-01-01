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الشعبية للاجئين تزور فتح وسط خان يونس

السبت 17 فبراير 2018 08:39 م / بتوقيت القدس +2GMT



خانيونس / سما /

قام وفد من اللجنة الشعبية للاجئين بخان يونس بزيارة لمكتب حركة التحرير الوطنى الفلسطينى فتح إقليم وسط محافظة خان يونس ، تكون الوفد الزائر من الاخوة مازن ابوزيد ، زياد العلوى ، رأفت طومان، بشير عبد الوهاب ، عرفات الفقعاوى ، حسين ابو مصطفى ،انور الخطيب، محمد الشريف .


وكان فى استقبالهم امين سر إقليم وسط خان يونس م جمال الفرا وأعضاء قيادة الإقليم .
رحب الفرا بالوفد الزائر وأثنى على عمل ونشاط اللجنة الشعبية للاجئين بخان يونس المتواصل فى كافة مناطق خان يونس ، أضاف اننا فى حركة فتح جاهزون لتسخير إمكانياتنا وطاقاتنا من اجل إنجاح فعاليات اللجنة التى تعمل بجوهر قضيتنا الفلسطينية    وانشطتها متنوعة فى مجالات عدة .


من جانبه شكر ابوزيد رئيس اللجنة الشعبية للاجئين امين سر وأعضاء وكوادر قيادة الإقليم على مشاركتهم فعاليات اللجنة خاصة فى الوقفة الاحتجاجية الأخيرة ضد قرارات الادارة الامريكية المتعلقة بالقدس والأونروا ، وبين ان تقليص دعم الأونروا استهداف واضح لقضية اللاجئين ، وأننا فى اللجان الشعبية لا ننظر للقرار المتعلق للأونروا على انه قرار خدماتى يؤثر فقط على نقص الخدمات المقدمة للاجئين بل هو قرار سياسى يهدف لشطب وإنهاء قضية اللاجئين .


اتفق فى نهاية اللقاء على الاستمرار بالتواصل والتنسيق والعمل المشترك للتصدي معا لاى خطر قادم على قضيتنا .

#الشعبية للاجئين

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