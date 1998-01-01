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نتنياهو : سنرد بشكل مناسب وقاس على تفجير غزة

السبت 17 فبراير 2018 08:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو : سنرد بشكل مناسب وقاس على تفجير غزة



القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أن الجيش الاسرائيلي سيرد بشكل مناسب على عملية التفجير التي وقعت عند حدود قطاع غزة.

واعتبر نتنياهو في تصريح صحافي عملية التفجير بأنها "حادثة خطيرة"، متوعدا برد قاس.

وفي سياق متصل، ذكرت القناة العبرية العاشرة أن أحد المصابين جراء هذا الانفجار هو ضابط من لواء (جولاني).

وأصدر العديد من الوزراء وأعضاء الكنيست الإسرائيليين والمعارضة تصريحات تدعو للرد على حادثة التفجير.

ومن جهته، اعتبر وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أن ما حدث اليوم هو الأخطر منذ حرب 2014.

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