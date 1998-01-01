"تكية غزة الخيرية" لكي لايكون في غزة جائع

غزة / سما /

اقترب الحصار المفروض على قطاع غزة من قبل الإحتلال الصهيوني من دخوله للعام الثاني عشر على التوالي، عاش خلالها الغزيون أمر الأيام وأكثرها قسوة، لكن على الجانب المشرق وتخفيفاً من معاناة أهالي مدينة غزة رغم الضائقة المالية وقلة الموارد، إفتتحت لجنة زكاة منطقة الدرج "تكية غزة الخيرية- مطبخ الفاتح" صباح اليوم، أسوةً بتكية الخليل والقدس، بما يضمن إطعام الأسر الفقيرة وتقديم وجبات غذائية تساعدهم على العيش بكرامة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة لجنة زكاة الدرج عبد القادر أبوالنور، أن تكية غزة ستعمل على تحضير الطعام بشكل يومي حسب المستطاع وتقديمه للأسر المحتاجة حتى لا يشعر أحداً بالجوع، مشيراً إلى توزيع 250 وجبة من الأرز واللحوم الطازجة في اليوم الأول من افتتاح التكية.

وبين أبو النور، أن التكية أنشئت بدعم من فاعلي الخير بقطاع غزة ومملكة البحرين الشقيقة، داعياً كل مقتدر أن يساهم في عمل التكيه حتى تحافظ على استمرارها وقوفاً مع الفقراء وتخفيفاً من آلامهم وسط الأوضاع الصعبة التي يعيشونها بالقطاع المحاصر.

ومن جهته قال مدير الإدارة العامة للزكاة أسامة اسليم: " اليوم نقف أمام إنجاز جديد تبدأ به لجنة زكاة الدرج، لمساندة الأسر المستورة في غزة وتعزيز صمودهم رغم المعاناة التي يواجهونها، (تكية غزة الخيرية - مطبخ الفاتح) افتتحت لتكون المكان الذي يسد جوع المحتاجين حتى تصبح غزة المدينة التي تخلوا من الجوعى".

كما أعرب اسليم، عن شكره لمجلس ادارة زكاة الدرج وللفريق التطوعي الذي يعمل في تجهيزات الطعام داخل التكية، مطالباً كافة العاملين في المؤسسات والجمعيات الخيرية أن تنفذ مثل هذه المشاريع التي تدعم الفقراء.

وعبر المستفيدون من وجبات الطعام عن سعادتهم لإفتتاح التكية، متمنين أن تستمر في تقديم الوجبات الغذائية بسبب أوضاعهم المعيشية الصعبة، مرسلين عبارات الشكر لكل من شارك في إفتتاحها مساندةً لهم.

بدوره شكر أبوالنور، فاعلي الخير من غزة ومملكة البحرين الشقيقة لدعمهم مشروع التكية، وكل من ساهم في إنجاح افتتاحها مساندةً للفقراء والأيتام والمرضى في قطاع غزة المُحاصر.