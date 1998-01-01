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الاحتلال يحمل حماس مسؤولية ما حدث اليوم وايزنكوت يعقد جلسة بمشاركة كبار قادة الجيش

السبت 17 فبراير 2018 08:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يحمل حماس مسؤولية ما حدث اليوم وايزنكوت يعقد جلسة بمشاركة كبار قادة الجيش



القدس المحتلة / سما /

اعتبر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي رونين مانيليس، مساء اليوم السبت، أن "ما حدث على حدود قطاع غزة بمثابة اعتداء خطير من شأنه زعزعة الاستقرار في تلك المنطقة".

وقال مانيليس في بيان نشره عبر وسائل الاعلام:" تم زرع العبوة الناسفة خلال المظاهرات التي شهدتها الحدود أمس بوضع علم فلسطيني في المنطقة وربطه بعبوة ناسفة"، مشيراً الى أن "هناك محاولة لاستغلال المظاهرات على الحدود مع قطاع غزة لتنفيذ هجمات".

وأضاف" نحمل حماس مسؤولية كل ما يجري في قطاع غزة وينطلق منه فوق وتحت الأرض خاصة في ظل الأعمال التي تنظمها والتي يتم استغلالها لتنفيذ هجمات".

وأشار الى أن رئيس الأركان الجنرال غادي أيزنكوت عقد جلسة لتقدير الموقف بمشاركة كبار قادة الجيش لبحث تداعيات التفجير شرق خانيونس.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أنه من نفذ هجوم اليوم هي منظمة "إرهابية" من "المنشقين".

#حماس #تفجير #غزة

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