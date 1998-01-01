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الاحتلال يحقق إذا كانت الجهاد وراء الهجوم

فيديو: اصابات بتفجير عبوة ناسفة في قوة اسرائيلية على حدود خانيونس

السبت 17 فبراير 2018 04:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: اصابات بتفجير عبوة ناسفة في قوة اسرائيلية على حدود خانيونس



غزة / سما /

وقع  انفجار مساء اليوم السبت  في وحدة هندسة اسرائيلية على الحدود الشرقية لمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت مصادر إن الانفجار وقع أثناء عمل الوحدة في منطقة السريج شرق بلدة القرارة شرقي خانيونس واسفر ذلك عن وقوع اصابات في صفوف الجنود، وقد شوهد نقل اصابتين من المكان.

وقال صحفيون إسرائيليون إن عددا من الجنود أصيبوا وان مروحية تنقل جرحى هبطت في ساحة مستشفى سوروكا في بئر السبع.

وفي أعقاب ذلك؛ أعلن جيش الاحتلال عن تفجير عبوة ناسفة في قوة اسرائيلية على حدود جنوب القطاع، دون ذكر تفاصيل أخرى.

وبعد وقت قصر، اطلقت مدفعية الاحتلال قذيفة صوب نقطة رصد تتبع لسرايا القدس  شرق بلدة الفراحين شرقي خانيونس دون وقوع اصابات. 

في سياق متصل قالت مصادر عبرية ان جيش الاحتلال يحقق فيما إذا كانت حركة الجهاد الإسلامي وراء الهجوم واحتمال أن ذلك انتقاما لتدمير النفق في 30 تشرين الأول / أكتوبر.

واوضحت ان  العبوة الناسفة انفجرت في قوة من لواء غولاني العاملة على حدود قطاع غزة.

#عبوة #تفجير #الاحتلال #خانيونس

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