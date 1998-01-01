جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تيسير خالد : ظروف الحياة في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان غير إنسانية

السبت 17 فبراير 2018 03:12 م / بتوقيت القدس +2GMT



لبنان / سما /

كتب تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي ، معقبا على مشاهداته للأوضاع في المخيمات الفلسطينية في لبنان يقول :

في زيارتي للبنان وهي الثانية منذ 30 سنة اتيحت لي الفرصة للقيام بزيارة مخيمات البرج البراجنة وشاتيلا في ضواحي العاصمة بيروت ونهر البارد الى الشمال من مدينة طرابلس .

وأضاف : في شاتيلا تجولت في أزقة المخيم وزرت مقبرة شهداء المخيم ومقابر الشهداء أحمل معي أكاليل الزهور وفاء لتاريخهم وتضحياتهم ، ودخلت مكتبي القديم في المقر الرئيسي لإقليم لبنان للجبهة الديمقراطية في حينه وعقدت ندوة مع الأهالي في المخيم ، وزرت مخيم برج البراجنة وتجولت في أزقته الضيقة وعقدت ندوة مع الأهالي ، ولم افوت الفرصة فقمت بزيارة لمخيم نهر البارد وعقدت ندوة مع الاهالي حول التطورات السياسية الاخيرة وقرارات المجلس المركزي في دورة أعماله الأخيرة ، واطلعت على إعادة الاعمار ، التي تجرجر نفسها في المخيم منذ سنوات .

وتابع قائلا : ما أثار قلقي وبعث الحزن في نفسي هي ظروف الحياة غير الانسانية ، التي تعيشها المخيمات الفلسطينية في لبنان بفعل قيود تفرضها السلطات اللبنانية على تحسين خدماتها ، فتمديدات الكهرباء والمياه مكشوفة وعشوائية وتتسبب سنويا في وفاة العشرات من المواطنين بالصعقات الكهربائية وخاصة في فصل الشتاء .

وختم تيسير خالد مدونته قائلا : بحثت ذلك مع مسؤولين لبنانيين التقيتهم ومع الاحزاب اللبنانية التي اجتمعت بها ودعوت الى الحذر في التعامل مع أوضاع المخيمات وعدم إغلاق أبواب الأمل في وجه الفلسطينيين والاستجابة لمطالبهم الانسانية ، خاصة في هذه الظروف ، التي تتآمر فيها الادارة الاميركية على وكالة الغوث وتسعى لتفكيكها .   

#تيسير خالد #المخيمات

أخبار ذات صلة

بشارة الراعي - ارشيف

البطريرك الماروني "الراعي" يدعو لرحيل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

السنوار وهنية - ارشيف

السنوار وهنية من مخيمات اللاجئين يقودان حماس نحو الوحدة

الرئيس عباس ودحلان

نيوز وان العبري : هذه معركة عباس المقبلة ضد دحلان.. ترقبوا الأوضاع في مخيمات اللاجئين

تيسير خالد : يتطوعون دون سبب لتجميل الوجه القبيح لسياسة الادارة الاميركية

تيسير خالد : يتطوعون دون سبب لتجميل الوجه القبيح لسياسة الادارة الاميركية

تيسير خالد - ارشيف

تيسير خالد : حكومة فيدرالية بين الضفة وغزة وهم وتقاسم لمصالح فئوية سخيفة

الرئيس العراقي

السلطات العراقية تجرد اللاجئين الفلسطينيين كل الامتيازات والحقوق

الأكثر قراءة اليوم

نيوزويك : هذا ما تنبأت به منجمة صينية لترامب في 2018

صحيفة سعودية تكشف عن "رجل المهمات الصعبة" و قائد وحدة نقل الأسلحة الدقيقة إلى حزب الله

الاجهزة الامنية تضبط كاميرا تجسس في بيت لاهيا شمال قطاع غزة

شاهِد :سيدة تحاول الخروج من قبرها بعد 11 يوماً من وفاتها!

داعش ينعى عناصره المقتولة خلال عملية الجيش المصري "سيناء 2018

نصر الله: لدينا القدرة على تعطيل منصات النفط والغاز في فلسطين المحتلة خلال ساعات

القاهرة تستيقظ على فاجعة !

الأخبار الرئيسية

نتنياهو وامير قطر

المونيتور الأمريكي: "تعاون قطري - إسرائيلي" لإنقاذ الوضع في غزة برعاية ترامب

حماس و مصر

حماس: القاهرة أبلغتنا رفضها توسيع حدود غزة على حساب سيناء ولقاء تيار دحلان انساني بحت

غوتيرس - ارشيف

الامين العام للامم المتحدة "غوتيرش" يحذر من حرب كارثية وشيكة بين إسرائيل وحزب الله

سيناء - ارشيف

الأكبر منذ حرب أكتوبر 73.. تقدير إسرائيلي: عملية سيناء الشاملة ربما مرتبطة بصفقة القرن

أمريكا تتهم ثلاثة بتصدير أجزاء خاصة بطائرات بلا طيار لحزب الله

الاتصالات الفلسطينية