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بلدية غزة تدعو المواطنين للحفاظ على الأشتال المزروعة في الأماكن العامة

السبت 17 فبراير 2018 03:12 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

دعت بلدية غزة المواطنين في المدينة إلى ضرورة المحافظة على الأشتال المزروعة في الأماكن العامة والشوارع وعدم العبث بها حفاظا على جمال وصحة المدينة .

وذكرت دائرة الحدائق في الإدارة العامة للصحة والبيئة في البلدية أنها قامت خلال شهر تشرين ثاني/ يناير الماضي بزراعة نحو ( 950) شتلة في شوارع وحدائق مختلفة من المدينة ضمن جهود البلدية الهادفة لتحسين مظهر الشوارع والحافظ على الصحة البيئة .

وأوضحت الدائرة أن الأشتال المرزوعة تم زراعتها في عدة مناطق هي: (340) شتلة تم زراعتها في حدائق المنتزه الرئيس بشارع عمر المختار وحديقة الحيوان جنوب حي الزيتون، وحديقة الزهراء بحي الدرج، وزراعة ( 120) شجرة في عدة مراكز تابعة للبلدية منها: مبنى البلدية الرئيس، والمسلخ، وكرج البلدية .

كما تم زراعة (60) شتلة في عدد من المؤسسات الحكومية والعامة منها: وزارة الزراعة، ومقبرة الشهداء، وجمعية أحباب فلسطين، ومدرسة أحمد الصباح، ومقبرة الشهداء شرق المدينة.

وبينت أن الأعمال شملت أيضاً؛ تقليم نحو ( 285) شجرة في مناطق مختلفة من المدينة أبرزها: منتزه البلدية الرئيس، وشارع بيروت، وحديقة الجندي، وحديقة الصداقة، وشارع عبد القادر الحسيني وشوارع أخرى في المدينة .

وأكدت الدائرة أنها تبذل جهودا كبيرة لزيادة المساحات الخضراء المزروعة بالأعشاب والأشجار كما في أرضي السرايا والكتيبة لتوفير أماكن تنزه للمواطنين لاسيما في فصل الصيف الذي يزداد فيه ارتياد المواطنين للحدائق والمتنزهات العامة .

 وكانت دائرة العلاقات العامة والإعلام في البلدية قد أطلقت مسابقة " شركاء " للأفلام القصيرة بنسختها الثانية والتي تهدف إلى توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الصحة والبيئية وخدمات ومرافق البلدية الأخرى ودعم وتشجيع المبدعين والموهوبين في المدينة وتعزيز العلاقة التشاركية مع المواطنين

#بلدية غزة #المواطنين

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