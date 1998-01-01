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عزت أبو عوف يكشف سراً عما أصابه بعد رحيل زوجته!

السبت 17 فبراير 2018 03:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
عزت أبو عوف يكشف سراً عما أصابه بعد رحيل زوجته!



عالم الفن

عقدت في دار الأوبرا المصرية ندوة عن الحب والجمال للفنان عزت أبو عوف، الذي ظهر وقد غير المرض شكله كثيراً، وبدأ بتوجيه التحية للحضور، ثم تحدث عن مقاييس الحب، وكيف يمكن التفرقة بينه وبين الإعجاب.

وتكلم عن زوجته الراحلة، وكيف بدأ الحب بينهما في سن صغيرة، حيث كان يبلغ 18 عاماً وهي 14 عاماً، وظل يحبها حتى وافتها المنية، فشعر بالحزن الشديد، وأصيب بأمراض نفسية تطلبت تدخلاً طبياً.

ثم أشار إلى زوجته الثانية "أميرة" التي كانت تجلس بين الحضور، وقال: "ثم وجدت اميرة واحببتها وبدات من جديد".

كما صرح أن الحب الناجح هو الذي ينتهي بالزواج، وطالب الأهل بضرورة احترام رغبة أبنائهم في اختيار شريك حياتهم، وطالب الأبناء بضرورة احترام آراء الآباء، وأكد أن موافقة الاهل ضرورة وركيزة أساسية في اختيار شريك الحياة.

#عزت أبو عوف

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